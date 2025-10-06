Экс-футболист «Спартака» разнес тренера команды Станковича

«Команда хочет играть, но тренер ей мешает. Возьмите пять туров — в каждом Станкович мешает. Его уже убрали на крышу! Уже сиди там, пожалуйста, не мешайся», — сказал Быстров.
Накануне красно-белые уступили в дерби ЦСКА — 2:3. Позже стало известно, что совет директоров «Спартака» может уже в понедельник принять решение об отставке Станковича. После 11 туров РПЛ команда идет на шестом месте в турнирной таблице, набрав 18 очков и на шесть баллов отставая от лидирующего ЦСКА.
Деян Станкович пока не может руководить командой во время матчей с тренерской скамейки. До 19 октября он отбывает месячную дисквалификацию: специалист отстранен от всех матчей под эгидой Российского футбольного союза (РФС) за оскорбления в адрес арбитра Егора Егорова во время матча с «Динамо» (2:2).
Фабио Челестини
Деян Станкович
Кирилл Глебов
(Данил Круговой)
5′
Иван Обляков
12′
Данил Круговой
(Алеррандро)
18′
Жедсон Фернандеш
(Руслан Литвинов)
21′
Ливай Гарсия
57′
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
70′
3
Данил Круговой
78
Игорь Дивеев
39′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
35
Игорь Акинфеев
61′
49
Владислав Тороп
17
Кирилл Глебов
77′
5
Родриго Вильягра
7
Матеус Алвес
61′
90
Матвей Лукин
11
Тамерлан Мусаев
7′
9
Алеррандро
4
Жоао Виктор
47′
61′
37
Энрике Кармо
98
Александр Максименко
83
Жедсон Фернандеш
18
Наиль Умяров
67′
9
Манфред Угальде
90+5′
7
Пабло Солари
4
Александр Джику
33′
68
Руслан Литвинов
97
Даниил Денисов
88′
35
Кристофер Мартинс
6
Срджан Бабич
46′
27
Игорь Дмитриев
5
Эсекиэль Барко
88′
91
Антон Заболотный
10
Маркиньос
46′
11
Ливай Гарсия
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
