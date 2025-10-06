Экс-футболист «Спартака» разнес тренера команды Станковича

Деян Станкович пока не может руководить командой во время матчей с тренерской скамейки. До 19 октября он отбывает месячную дисквалификацию: специалист отстранен от всех матчей под эгидой Российского футбольного союза (РФС) за оскорбления в адрес арбитра Егора Егорова во время матча с «Динамо» (2:2).