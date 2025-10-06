Быстров: «Мне противно смотреть на Соболева. Когда “Зенит” играет без нападающего, чего его бояться?»

Лимит? Я Шилова лучше буду смотреть, чем вот такого Соболева. Для меня, как неразбирающемуся в футболе, смотреть на Соболева каждый раз противно. Мне не нравится, когда человек ходит пешком. Да, его начали критиковать, он начал цепляться, стараться, но этого мало.