Быстров: «Мне противно смотреть на Соболева. Когда “Зенит” играет без нападающего, чего его бояться?»

"Как долго Дзюба еще будет играть? Вопрос к тренеру — как долго готов тренер терпеть такого нападающего? Семак же терпит Соболева, а он еще хуже, чем Дзюба. Вот в чем парадокс-то. Хуже в движении, побороться за мяч…
Лимит? Я Шилова лучше буду смотреть, чем вот такого Соболева. Для меня, как неразбирающемуся в футболе, смотреть на Соболева каждый раз противно. Мне не нравится, когда человек ходит пешком. Да, его начали критиковать, он начал цепляться, стараться, но этого мало.
Когда «Зенит» приезжает и играет без нападающего, чего его бояться? Когда Дзюба тот же был, боялись, потому что он и головой мог продавить и скинуть«, — заявил Быстров в шоу “Родной футбол”.