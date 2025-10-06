«Лукойл» поменял гендиректора, оставил тренера и собеседует спортивных директоров. Что происходит в «Спартаке»

На выходных «Спартак» проиграл дерби ЦСКА (2:3) и теперь отстает от идущих на первом месте армейцев на шесть очков. Кажется, что разрыв небольшой, и его еще вполне можно отыграть, но вы уверены, что красно-белые во главе со Станковичем смогут это сделать? Лично я совсем не уверен.