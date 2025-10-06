«Лукойл» поменял гендиректора, оставил тренера и собеседует спортивных директоров. Что происходит в «Спартаке»

На выходных «Спартак» проиграл дерби ЦСКА (2:3) и теперь отстает от идущих на первом месте армейцев на шесть очков. Кажется, что разрыв небольшой, и его еще вполне можно отыграть, но вы уверены, что красно-белые во главе со Станковичем смогут это сделать? Лично я совсем не уверен.
Сразу после проигранного дерби «Спартак» объявил о рокировке в менеджерском составе: генеральным директором клуба был назначен Сергей Некрасов, а занимавший должность последние два года Олег Малышев остался членом совета директоров и не будет заниматься операционной деятельностью красно-белых.
Изменения в структуре управления клубом в ближайшее время могут затронуть и спортивный блок. В последний месяц руководство «Спартака» проводит собеседования с российскими специалистами, которые, как говорят, будут работать в связке со спортивным директором Фрэнсисом Кахигао.
Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян и его коллега Андрей Орлов, недавно ушедший из «Сочи», уже посещали офис клуба и разговаривали с руководством на предмет возможного сотрудничества.
Есть ощущение, что менеджеры «Лукойла» придумали некую новую структуру управления спортивным блоком клуба, в которой будет не один директор, а сразу два, но отвечать они будут за разные направления работы. Звучит бредово, согласитесь? Неужели, когда нефтяники брали на работу Кахигао, они не подозревали, что знание реалий российского рынка — далеко не сильная сторона испанца?
Неужели боссы «Спартака» и правда думают, что два спортивных директора смогут ужиться в одном клубе и будут качественно выполнять свою работу, не пытаясь друг друга слить при первой же возможности? Если да, то эти люди, видимо, верят в детские сказки и вред от вышек связи 5G.
Несколько недель назад я писал о том, что «Спартаку» предлагали назначить тренером бывшего наставника ЦСКА Владимира Федотова. Вы же можете сложить 2+2 и догадаться о том, кто конкретно предлагал красно-белым подобный вариант? Согласитесь, задача совсем не сложная.
Наше издание писало о том, что после поражения от армейцев Деяна Станковича могли уволить на следующий день, но совет директоров «Спартака» не решился объявить сербу об отставке, хотя время для этого наступило подходящее (перерыв в чемпионате на игры сборной помог бы новому тренеру плавно влиться в коллектив).
Достаточно посмотреть на реакцию болельщиков в соцсетях на возможное увольнение Станковича и на новость о том, что серб останется тренером красно-белых, и все станет понятно. Поклонники «Спартака» устали от Деяна, бесконечной смены состава и постоянного отсутствия тренера на скамейке из-за дисквалификаций. Это понимают все, но только не боссы «Лукойла».
Из событий последних дней становится понятно, что в «Спартаке» далеко не все так спокойно, как думают некоторые болельщики. Боссы клуба понимают, что вливают в команду огромные средства, которые не дают совершенно никакой отдачи. В спасение сезона и его положительный исход сегодня верят только законченные оптимисты, пока остальные задаются логичным вопросом: «Что у вас здесь происходит?».
Максим Алланазаров