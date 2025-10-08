Колосков назвал главную проблему российского футбола

— А какая главная проблема нашего футбола?
— Тренировочный процесс. Мы забыли, что такое двухразовые тренировки, индивидуальные занятия, работа над тактикой! А без этого футбол не растет. Вот представьте: футболист живет дома, утром садится в машину и едет час в пробках до базы. Приходит на тренировку уже уставший. Разминка, тренировка, снова дорога обратно. Где восстановление? Где индивидуальный подход? Где работа один на один с тренером? В итоге — пародия на подготовку… Приведу вам пример. В журнале «Трибуна тренера» прочитал недавно материал о том, как тренируются в Германии, Голландии, Испании. Вот Холанн, когда ему было 17 лет, занимался по 20 часов в неделю! Каждый день по несколько часов, плюс игры. Поэтому он и вырос в звезду. У нас же часто — часик побегал, и домой.
— Но ведь у нас сейчас есть академии, манежи, зарплаты у тренеров стали выше.
— Все это есть. Но тренер, как и футболист, должен обладать талантом. Его нельзя «выучить» на бумаге. Вот РФС должен сосредоточиться на поиске и развитии именно талантливых тренеров. Как в науке ищут одаренных физиков или химиков, так и здесь. Анатолий Тарасов говорил: «Чем талантливее спортсмен, тем больше он должен тренироваться». Я с ним полностью согласен.