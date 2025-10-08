Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.23
П2
7.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
31.00
X
9.50
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.14
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
21.00
П2
1.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.02
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.65
П2
1.86

Колосков назвал главную проблему российского футбола

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью «СЭ» заявил, что наши футболисты слишком мало тренируются.

Источник: РИА "Новости"

— А какая главная проблема нашего футбола?

— Тренировочный процесс. Мы забыли, что такое двухразовые тренировки, индивидуальные занятия, работа над тактикой! А без этого футбол не растет. Вот представьте: футболист живет дома, утром садится в машину и едет час в пробках до базы. Приходит на тренировку уже уставший. Разминка, тренировка, снова дорога обратно. Где восстановление? Где индивидуальный подход? Где работа один на один с тренером? В итоге — пародия на подготовку… Приведу вам пример. В журнале «Трибуна тренера» прочитал недавно материал о том, как тренируются в Германии, Голландии, Испании. Вот Холанн, когда ему было 17 лет, занимался по 20 часов в неделю! Каждый день по несколько часов, плюс игры. Поэтому он и вырос в звезду. У нас же часто — часик побегал, и домой.

— Но ведь у нас сейчас есть академии, манежи, зарплаты у тренеров стали выше.

— Все это есть. Но тренер, как и футболист, должен обладать талантом. Его нельзя «выучить» на бумаге. Вот РФС должен сосредоточиться на поиске и развитии именно талантливых тренеров. Как в науке ищут одаренных физиков или химиков, так и здесь. Анатолий Тарасов говорил: «Чем талантливее спортсмен, тем больше он должен тренироваться». Я с ним полностью согласен.