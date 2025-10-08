Колосков: «Боюсь, “Динамо” в тройку не попадет»

— В концовке поговорим о нынешнем сезоне РПЛ и вашем любимом «Динамо».
— Для «Динамо» главное — стабильность тренерского штаба. Когда тренеры меняются слишком часто, то меняется философия, подход к тренировкам, подбору футболистов. Это всегда мешает. Решение пригласить Карпина я считаю абсолютно правильным. Он входит в число четырех-пяти лучших отечественных специалистов. У него богатый опыт и как футболиста, и как тренера. Работал и во вторых лигах, и с середняками, и в элитных клубах — в том же «Спартаке». В «Динамо» для него создали все условия.
— Как вам состав бело-голубых?
— Уже определен костяк из семи-восьми футболистов. Вернулся в строй Тюкавин, поправился Гладышев. Есть хорошие ребята, которым надо давать больше практики, держать их в тонусе.
— Какие позиции проседают?
— Центр обороны. Осипенко — игрок качественный, но пока не вышел на прежний уровень. А вот надежного напарника у него нет…
— Какие у «Динамо» перспективы в этом сезоне?
— Думаю, в тройку оно все же не попадет. Сегодня ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» выглядят мощнее и сыграннее. Есть еще «Спартак», «Локомотив». Открытием первой части чемпионата стала «Балтика». Вот только фолят калининградцы многовато, перебарщивают с жесткостью.
— Получается, ставите «Динамо» на 4−5-е место?
— Да. А за чемпионство поборются «Зенит», ЦСКА и «Краснодар».