Колосков: «Боюсь, “Динамо” в тройку не попадет»

— Для «Динамо» главное — стабильность тренерского штаба. Когда тренеры меняются слишком часто, то меняется философия, подход к тренировкам, подбору футболистов. Это всегда мешает. Решение пригласить Карпина я считаю абсолютно правильным. Он входит в число четырех-пяти лучших отечественных специалистов. У него богатый опыт и как футболиста, и как тренера. Работал и во вторых лигах, и с середняками, и в элитных клубах — в том же «Спартаке». В «Динамо» для него создали все условия.