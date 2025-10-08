Фернандеша признали лучшим футболистом «Спартака» в сентябре

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Португальский полузащитник Жедсон Фернандеш признан лучшим футболистом московского «Спартака» в сентябре, сообщается в официальном Telegram-канале клуба.
Фернандеш набрал 50% голосов болельщиков в проходившем в соцсетях «Спартака» голосовании. В сентябре он принял участие в четырех матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России и оформил дубль во встрече 10-го тура чемпионата страны с «Нижним Новгородом» (3:0).
Фернандешу 26 лет, он перешел в «Спартак» из турецкого «Бешикташа» 31 июля 2025 года за 20,8 миллиона евро. Покупка португальца стала самым дорогим трансфером в истории «красно-белых».