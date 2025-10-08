Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.23
П2
7.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
31.00
X
9.50
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.14
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
21.00
П2
1.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.02
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.65
П2
1.86

Фернандеша признали лучшим футболистом «Спартака» в сентябре

Жедсона Фернандеша признали лучшим футболистом «Спартака» в сентябре.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Португальский полузащитник Жедсон Фернандеш признан лучшим футболистом московского «Спартака» в сентябре, сообщается в официальном Telegram-канале клуба.

Фернандеш набрал 50% голосов болельщиков в проходившем в соцсетях «Спартака» голосовании. В сентябре он принял участие в четырех матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России и оформил дубль во встрече 10-го тура чемпионата страны с «Нижним Новгородом» (3:0).

Фернандешу 26 лет, он перешел в «Спартак» из турецкого «Бешикташа» 31 июля 2025 года за 20,8 миллиона евро. Покупка португальца стала самым дорогим трансфером в истории «красно-белых».