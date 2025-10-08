Ричмонд
«Нападающих уровня Даку на рынке нет. Или это Осимхен за €80 млн». Спортивный директор «Рубина» Дзюба — о селекции

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба оценил успех казанской команды, которой удалось приобрести нападающего Мирлинда Даку.

Источник: Getty Images

Даку обошелся российскому клубу в 1,2 млн евро, а сейчас его трансферная стоимость оценивается в €10 млн.

— Найти еще один такой бриллиант за полтора миллиона будет чудом?

— Очевидно, да. Тот же «Зенит» обладает огромными возможностями по сравнению с нами и работает на рынке топ-игроков — это совершенно другой сегмент. И, учитывая все это, «Зенит» сейчас обратил внимание на Даку. То есть нападающих такого уровня на рынке просто нет. Ну, или это уже Осимхен за 80 млн.

Кейс Паничелли показывает: рынок нападающих очень сложный. Топ-клубы вроде «Зенита» даже не смотрели в сторону «Муры», где Даку был в аренде из «Осиека» и стал забивать, — сказал Дзюба в интервью автору Sport24 Александру Муйжнеку.