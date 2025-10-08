«Нападающих уровня Даку на рынке нет. Или это Осимхен за €80 млн». Спортивный директор «Рубина» Дзюба — о селекции

— Очевидно, да. Тот же «Зенит» обладает огромными возможностями по сравнению с нами и работает на рынке топ-игроков — это совершенно другой сегмент. И, учитывая все это, «Зенит» сейчас обратил внимание на Даку. То есть нападающих такого уровня на рынке просто нет. Ну, или это уже Осимхен за 80 млн.