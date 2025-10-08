Колосков назвал несусветной глупостью идею запрета на легионеров

«Это несусветная глупость, реализация которой подорвет престиж и значимость Кубка России по футболу, являющегося старейшим соревнованием. В Кубке играли самые сильные футболисты всегда. Он действительно входит в историю. И кто же будет ходить на соревнования, в которых не будут играть сильнейшие футболисты? Я не думаю, что это идея, которую поддерживал министр спорта. Он сам спортсмен и все понимает», — заявил Колосков «РБК Спорт».