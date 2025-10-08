Ричмонд
Колосков назвал несусветной глупостью идею запрета на легионеров

По мнению почетного президента РФС, идея о проведении Кубка России без иностранных игроков не принесет пользу футболу страны.

Источник: ТАСС

Идея членов Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК) о запрете на участие легионеров в матчах Кубка России по футболу является глупостью. Об этом «РБК Спорт» сообщил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

«Это несусветная глупость, реализация которой подорвет престиж и значимость Кубка России по футболу, являющегося старейшим соревнованием. В Кубке играли самые сильные футболисты всегда. Он действительно входит в историю. И кто же будет ходить на соревнования, в которых не будут играть сильнейшие футболисты? Я не думаю, что это идея, которую поддерживал министр спорта. Он сам спортсмен и все понимает», — заявил Колосков «РБК Спорт».

По мнению Колоскова, идея о проведении Кубка страны без иностранных игроков не принесет пользу российскому футболу.

«Наоборот, в Кубке надо отменить общие всякие лимиты и разрешать играть без ограничений всем спортсменам: если разрешено девять легионеров — будут девять играть. Это поднимет престиж Кубка и позволит тренерам балансировать состав. Убежден, что это идея, которая не принесет пользу российскому футболу. Народ не будет ходить на соревнования дублирующих составов», — заключил он.

На встрече министра спорта и главы Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева с руководством РАСК прозвучала идея допускать в составы команд на матчи Кубка России только российских футболистов. Кто именно был автором идеи, в релизе не уточняется.

На данный момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров, при этом игроки из стран Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) не считаются легионерами.

Дегтярев ранее говорил, что лимит на легионеров планируется с 2028 года ужесточить до десяти в заявке и до пяти на поле вместо нынешних 13 и восьми соответственно.