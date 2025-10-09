Константин Кучаев: «В лучшем случае раскрыл только процентов 70 своего потенциала»

— В последний год уже совсем не играл. И понял, что надо искать другие варианты. Осознавал, что мое время как футболиста не такое долгое. Поэтому нужно получать игровую практику, иначе можно докатиться до того, что вообще не смогу играть в футбол с такой паузой. Надо было быстрее найти для себя решение. И уже где-то за год до аренды в «Пари Нижний Новгород» понимал, что уйду. Но всё равно постоянно была мысль: «Вот сейчас сборы, я наберу форму и докажу, что могу играть в основе». Но каждый раз в этих ситуациях не чувствовал, что нужен ЦСКА. Точнее понимал, что вообще не нужен. Может быть, и я где-то перестал тренироваться на полную. Не знаю. Мне тогда казалось, что я тренируюсь хорошо, но со стороны могло выглядеть так, что я тренируюсь плохо. Так что у меня мог быть самообман. В итоге заранее понял, что надо что-то менять, чтобы перезагрузить голову и начать жизнь с чистого листа.