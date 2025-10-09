Лучшие футболисты — Кисляк и Батраков, тренеры — Челестини и Черчесов. 5 номинаций РПЛ после трети чемпионата

Клубный футбол засыпает, просыпаются сборные. Международная пауза — идеальное время, чтобы уложить в голове все произошедшее за последние недели. А случилось многое. Чемпионат России преодолел больше трети дистанции, поэтому сформировались объемные промежуточные итоги.
Сезон в самом разгаре — спокойно можно прикидывать, кого к какой категории отнести. Лучшие, худшие, удивившие с разных сторон — собрали всех.
Лучший игрок: Матвей Кисляк (ЦСКА), Алексей Батраков («Локомотив»)
Два 20-летних пацана разносят чемпионат России. Из них невозможно выбрать лучшего, да и не хочется. Вспыхнувший год назад Батраков не просто удержал планку, он демонстрирует феноменальный уровень на фоне любого сопротивления и тащит на себе вообще-то не идеальный «Локомотив». 9+3 за первые 11 туров — для атакующего полузащитника результат фантастический.
При этом он забивает разнообразно. 171-сантиметровый Алексей к шестому матчу повторил рекорд клуба по голам головой за сезон — четыре штуки. А 20 мячей в РПЛ в более молодом возрасте отмечали только Кержаков и Дзагоев, но железнодорожнику понадобилось меньше игр. Батраков идет по графику легенд. Об интересе клубов топ-лиг говорят все активнее, а выглядит футболист готовым исполнителем для практически любой команды Европы. Беспрерывно отдает, забивает и образует вокруг себя систему в атаке. Великолепен.
И Кисляк — тоже. Лучший представитель лучшей команды на выбранном отрезке. Матвей дебютировал в чемпионате еще в сентябре 2023-го, но до конца сезона набрал всего 65 минут на поле. А вот розыгрыш-2024/25 можно считать первым полноценным заходом игрока в профессиональный спорт, особенно весенняя его часть, когда и за сборную впервые вышел. Полузащитник по-футбольному рос и развивался, ему ощутимо помогало наличие рядом ментора в виде Миралема Пьянича.
Босниец летом ушел, а Матвей превратился в совершенного игрока средней линии. Россиянин невероятно собран и дисциплинирован. Второй ассистент лиги, пятый по «гол + пас», восьмой по заработанным фолам. В октябре Международный центр спортивных исследований дал Кисляку 87 баллов из 100, оценивая его созидание. А в обороне — 82. Красноречивее подсветить универсальность и многогранность футболиста не выйдет. Батраков и Кисляк — одновременно и настоящее, и долгое-долгое будущее российского футбола. Верим.
Открытие: Кирилл Глебов (ЦСКА)
Снова молодой талант, снова из ЦСКА. На самом деле позитивные перспективы Глебова вырисовывались давно, но не было уверенности, что у него получится грамотно ассимилироваться во взрослом футболе. Оставалось окончательно окрепнуть и получить доверие тренера. С приходом Фабио Челестини все сошлось — Кирилл семь раз оказывался в стартовом составе и в целом пропустил лишь два тура, оба раза из-за травмы.
Еще до наступления осени 19-летний вингер побил личный рекорд по голевым действиям за сезон, хотя и ранее достаточно играл — накопил более 30 матчей в премьер-лиге, но не считался основным. За ярким началом последовал абсолютно логичный вызов и дебют в сборной России. Глебов наверняка поехал бы и на октябрьский сбор, но слишком мало времени прошло после восстановления от повреждения бедра, рисковать незачем.
За 2025 год трансферная стоимость Кирилла выросла в семь с лишним раз, сейчас он оценивается в 5 миллионов евро. И лимит повышений точно не исчерпан. Фланги атаки ЦСКА натурально пугают соперников разнообразием и скоростью — и бега, и принятия решений. Внушительная заслуга здесь принадлежит именно Глебову, чья эффективность зашкаливает — седьмое место во всей РПЛ по забитым мячам на 90 минут без учета пенальти, ему требуется в среднем два-три удара на гол, а в створ он бьет 70% от всех попыток.
Недавно появились слухи об интересе к вингеру «Ромы» и «Атлетико». Неудивительно. В общем, теперь, когда слышите, что кто-то обсуждает, как хорош Глебов в РПЛ, — обязательно уточняйте, какой конкретно. Поверьте, ответ, вероятнее всего, будет не «Данил из “Динамо”.
Разочарование: Жерсон («Зенит»)
Когда в России кто-то платит за футболиста 25 миллионов евро, ожидания завышаются до предела. И это правильно. Для РПЛ деньги гигантские, просто так никто подобную сумму не выделит — поэтому необходимо соответствовать.
Приезжая из «Фламенго», Жерсон впечатлял статусом — основной игрок сборной, капитан местного гранда, зрелый мастер с опытом выступлений в топ-лигах, цель некоторых серьезных европейских команд и саудовцев. Полузащитник еще и на клубном чемпионате мира себя проявил лучше не придумаешь. Казалось, что «Зенит» сорвал джекпот. Но вы сами знаете, что надо делать, когда кажется.
За три с лишним месяца южноамериканец провел шесть матчей. 340 минут. Сначала набирал форму, потом невнятно появлялся на поле — почти без пользы. Если выходил хотя бы на тайм, «Зенит» в подавляющем большинстве случаев терял очки. А в августе Жерсон получил травму. Понятно, что после ТАКОГО трансфера сине-бело-голубые рассчитывали на гораздо большее. И аргументы о сверхнасыщенном с учетом КЧМ графике футболиста до переезда в Санкт-Петербург при такой сумме компенсации в расчет особо не принимаются.
Безусловно, чувствуется, как классно бразилец обращается с мячом, какие удобные передачи раздает. Но этого мало. Пока 28-летний игрок претендует на звание главного разочарования в этом чемпионате России. Но время на исправление ситуации у Жерсона еще есть.
Прорыв: «Балтика»
По итогам 11 туров действующий победитель первого дивизиона делит четвертое место с «Зенитом» и опережает «Спартак» с «Динамо», имея лишь одно поражение. Зрителям даже понадобилось какое-то время, чтобы поверить в стабильность калининградцев и их намерения долго идти в группе лидеров. Видимо, они действительно собираются цепляться за пьедестал.
С каждой неделей веры в успех «Балтики» становится все больше. Андрей Талалаев отгрохал лучшую оборону страны — никто в РПЛ не пропустил меньше голов (6). Причем результат не аномальный, команда и по ожидаемым пропущенным голам уступает только «Краснодару».
Параллельно клуб поставил несколько рекордов для новичков «вышки»: по беспроигрышной серии на старте, по тем же пропущенным за 11 туров, а по очкам за первые семь туров — второе место после «Сокола» — 2001. Конечно, «Балтику» не назвать зрелищной. Во главу угла ставятся дисциплина и цепкость, в которой соперники и вязнут.
На горизонте конец первого круга, а команда Талалаева и не думает останавливаться. Из грандов в ближайшее время осталось пересечься с «Краснодаром» дома — обладателю золота предыдущего сезона стоит опасаться. Победить калининградцев пока получилось у ЦСКА — в большинстве благодаря угловому на 95-й минуте. И все.
Лучший тренер: Фабио Челестини (ЦСКА), Станислав Черчесов («Ахмат»)
Но в число лучших тренеров Талалаева все же не включим, хотя причин хватает. Во-первых, не хочется повторяться. Во-вторых, есть еще два прекрасных кандидата. Черчесов умудрился заслужить нескончаемый поток комплиментов, начав сезон без клуба. Изначально «Ахматом» рулил Александр Сторожук, при котором грозненцы проиграли все три стартовых матча.
На его место оперативно назначили Станислава Саламовича. Экс-тренер сборной пришел, тут же обыграл «Зенит» и тем самым запустил беспроигрышную серию длиной в семь матчей. С тех пор «Ахмат» набрал больше очков, чем, например, «Локомотив» — единственный, кто по сей день идет без поражений. Первая неудача постигла Черчесова только перед октябрьской международной паузой — потерпел гостевое поражение от «Краснодара» 0:2. Совсем не зазорно.
Ну, а Челестини принял ЦСКА гораздо раньше, в июне, после скоропостижной отставки Марко Николича. Фабио в свойственной ему манере моментально поднял средний уровень команды. У итальянского швейцарца так везде — приходит и делает все вокруг лучше, эффективнее. А армейцы и до него смотрелись неплохо, завоевывая Кубок и бронзу. Соответственно, прогресс в данном случае обязательно подразумевал взлет на вершину. Он и состоялся.
Новый главный прокачивает и без того шикарную молодежь, ставит привлекательный футбол и, что самое важное, держится на чистом первом месте. Прошлое Челестини дает понять, что спадов в обозримом будущем не планируется. «Базель», другой красно-синий локальный гранд, до прихода Фабио не становился чемпионом семь лет. ЦСКА — девять. Пора прервать очередную затянувшуюся черную полосу?
Трофим Гондюреев