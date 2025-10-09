Лучшие футболисты — Кисляк и Батраков, тренеры — Челестини и Черчесов. 5 номинаций РПЛ после трети чемпионата

За 2025 год трансферная стоимость Кирилла выросла в семь с лишним раз, сейчас он оценивается в 5 миллионов евро. И лимит повышений точно не исчерпан. Фланги атаки ЦСКА натурально пугают соперников разнообразием и скоростью — и бега, и принятия решений. Внушительная заслуга здесь принадлежит именно Глебову, чья эффективность зашкаливает — седьмое место во всей РПЛ по забитым мячам на 90 минут без учета пенальти, ему требуется в среднем два-три удара на гол, а в створ он бьет 70% от всех попыток.