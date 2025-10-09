«КАМАЗ» объявил об уходе главного тренера Ахметзянова в «Оренбург»

Платон Захарчук остался в «КАМАЗе», он войдет в обновленный тренерский штаб команды.
41-летний Ахметзянов руководил «КАМАЗом» с ноября 2020 года, в 175 матчах команда одержала 61 победу, 47 раз сыграла вничью и потерпела 67 поражений. «КАМАЗ» занимает шестое место в первой лиге сезона-2025/26, набрав в 13 матчах 22 очка.
5 октября «Оренбург» объявил об отставке с поста главного тренера 42-летнего боснийца Владимира Слишковича, который руководил командой с октября 2024 года.
«Оренбург», набрав в 11 матчах семь очков, занимает 14-е место в таблице РПЛ.
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
5.10.2025, 12:00 (МСК UTC+3)
Газовик, 4131 зритель
Главные тренеры
Владимир Слишкович
Джонатан Альба
Голы
Ростов
Тимур Сулейманов
(Егор Голенков)
84′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Овсянников
5
Алексей Татаев
16′
4
Данила Хотулев
38
Артем Касимов
62′
2
Станислав Поройков
6′
8
Владислав Камилов
90+5′
9
Максим Савельев
31
Георгий Зотов
77′
22
Павел Горелов
20
Дмитрий Рыбчинский
70′
37
Ду Кейрос
33
Ираклий Квеквескири
70′
57
Евгений Болотов
19
Алешандре Жезус
56′
30
Гедеон Гузина
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
78
Дмитрий Чистяков
7
Роналдо
40
Илья Вахания
5
Данила Прохин
18
Константин Кучаев
3
Умар Сако
32′
46′
22
Давид Семенчук
10
Кирилл Щетинин
69′
62
Иван Комаров
69
Егор Голенков
90′
91
Антон Шамонин
9
Мохаммад Мохеби
82′
99
Тимур Сулейманов
Статистика
Оренбург
Ростов
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
8
12
Удары в створ
1
3
Угловые
6
7
Фолы
18
15
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
