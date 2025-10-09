«КАМАЗ» объявил об уходе главного тренера Ахметзянова в «Оренбург»

41-летний Ахметзянов руководил «КАМАЗом» с ноября 2020 года, в 175 матчах команда одержала 61 победу, 47 раз сыграла вничью и потерпела 67 поражений. «КАМАЗ» занимает шестое место в первой лиге сезона-2025/26, набрав в 13 матчах 22 очка.