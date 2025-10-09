КДК РФС рассмотрит поведение Сперцяна в инциденте с Ндонгом

«Инцидент между Сперцяном и Ндонгом будет рассмотрен на следующей неделе. Причина — в “Ахмате” до сегодняшнего дня объявлен небольшой отпуск, а Сперцян находится в сборной Армении. Направили в клубы запросы о предоставлении письменной позиции по инциденту. Также запросили объяснения от самих футболистов по эпизоду. К 16-му числу будем иметь это все. В связи с этим сегодня приняли решение рассмотреть и агрессивное поведение Ндонга, и поведение Сперцяна. Нужно установить причинно-следственную связь. В рапорте матча указано со слов пресс-атташе: оскорбления Сперцяном Ндонга и агрессивное поведение сенегальца», — сказал Григорьянц.