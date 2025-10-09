КДК РФС рассмотрит поведение Сперцяна в инциденте с Ндонгом

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости., Анастасия Пойманова. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в инциденте с защитником грозненского «Ахмата» Усманом Ндонгом, заявил журналистам глава комитета Артур Григорьянц.
Встреча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между командами состоялась в субботу в Краснодаре и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В концовке второго тайма между Ндонгом и Сперцяном произошла стычка. Арбитр после просмотра повтора удалил сенегальца с поля «за агрессивное поведение», а Сперцян получил желтую карточку «за провокационные действия». По окончании игры Ндонг заявил «Матч ТВ», что игрок «Краснодара» оскорблял его на почве расизма. «Ахмат» опубликовал заявление, в котором потребовал от РФС наказать Сперцяна. Полузащитник опубликовал в Telegram-канале видеообращение, в котором отверг обвинения Ндонга и выразил готовность доказать любыми способами, включая полиграф, что он не допускал расистских оскорблений в адрес сенегальца. на заседании 16 октября.
«Инцидент между Сперцяном и Ндонгом будет рассмотрен на следующей неделе. Причина — в “Ахмате” до сегодняшнего дня объявлен небольшой отпуск, а Сперцян находится в сборной Армении. Направили в клубы запросы о предоставлении письменной позиции по инциденту. Также запросили объяснения от самих футболистов по эпизоду. К 16-му числу будем иметь это все. В связи с этим сегодня приняли решение рассмотреть и агрессивное поведение Ндонга, и поведение Сперцяна. Нужно установить причинно-следственную связь. В рапорте матча указано со слов пресс-атташе: оскорбления Сперцяном Ндонга и агрессивное поведение сенегальца», — сказал Григорьянц.
Мурад Мусаев
Станислав Черчесов
Джон Кордоба
(Лукас Оласа)
15′
Диего Коста
(Эдуард Сперцян)
31′
Георгий Мелкадзе
45′
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
9
Джон Кордоба
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
7
Виктор Са
77′
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
85′
88′
8
Данила Козлов
3
Тормена
30′
5
Жубал
77′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
46′
6
Кевин Ленини
51′
88
Гиорги Шелия
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
90
Усман Ндонг
85′
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
18′
81
Максим Сидоров
75′
13
Мохамед Конате
20
Максим Самородов
63′
10
Рифат Жемалетдинов
17
Эгаш Касинтура
88′
4
Турпал-Али Ибишев
77
Георгий Мелкадзе
75′
99
Анас Эль-Махрауи
42
Мануэль Келиано
63′
9
Брайан Мансилья
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти