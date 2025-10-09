Сперцяна признали лучшим игроком «Краснодара» по итогам месяца

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян признан лучшим игроком команды в сентябре, сообщается на сайте футбольного клуба.
По итогам голосования 25-летний армянский полузащитник набрал 25,51% голосов болельщиков. Вторым стал голкипер Станислав Агкацев (19,6%), третьим — защитник Диего Коста (11,28%).
В сентябре Сперцян принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и в одном в Кубке России. За это время он отдал голевую передачу. Кроме того, полузащитник является лидером чемпионата по числу ассистов (10), а также занимает первое место по системе «гол+пас» (14).
Ранее Сперцян был признан лучшим игроком «Краснодара» по итогам августа. После 11 туров «быки» с 23 очками занимают третье место, отставая от лидирующего в таблице РПЛ московского ЦСКА на один балл.