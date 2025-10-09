Иностранные спортивные директора не рассматривают российских тренеров. Это унизительно для нашего футбола

На днях на глаза попалась новость: издание Legalbet утверждает, что спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао выступает против назначения российских специалистов на должность главного тренера красно-белых, объясняя это их связями с агентами.
Возможно, автор в данном случае и ошибается, но то, что такая тенденция у иностранных спортдиров в принципе существует, — совершенно точно. А новость — повод поговорить на эту тему.
Отрицать наличие «агентской» проблемы глупо. Она есть, хочется это отдельно подчеркнуть, чтобы не забылось за время чтения колонки. Действительно, за многими российскими тренерами стоит тот или иной посредник, который в теории может влиять на формирование состава, на приоритеты главного. Думается, в том числе и в этом причина того, что в какой-то момент в нашем чемпионате пошла мода на иностранных специалистов.
В «Зените», скажем, они меняли друг друга с 2002 по 2018 год с совсем короткими переходными отрезками Анатолия Давыдова и Сергея Семака. В «Спартаке» с 2016-го из девяти тренеров только один был российским — Олег Кононов. В «Динамо» легионеры рулили с 2020-го по 2025-й, пока не пришел Валерий Карпин.
По тем же причинам из-за границы приглашают и спортивных директоров — из опасений, что отечественные менеджеры уже давно под влиянием агентов, интересы которых будут продвигать. Но решая одну действительно актуальную проблему, порождают другую.
Иностранцам куда проще работать по привычным направлениям, чем разбираться в тонкостях российского рынка. Вот только возникает вопрос: если наши тренеры связаны с агентами, то иностранные (к слову, как и спортдиры) — с кем? Со священниками? Со святыми? Разве вокруг них и их решений не ходят примерно такие же разговоры? В том же «Зените» на успешных Дика Адвоката и Лучано Спаллетти пришелся и провалившийся Роберто Манчини в связке с менеджером Оресте Чинквини.
Известный комментатор Геннадий Орлов возмущался как-то в интервью «СЭ»: «При Манчини “Зенитом” управлял Чинквини! Вот в чем дело-то! Чинквини все определял! Его когда-то Капелло привел в нашу сборную. Все переходы в “Зените” — это Чинквини. Пять аргентинцев — это он. Ну о чем говорить? Пять! Это продолжение динамовского позора — где было восемь португальцев. Вы помните?».
Или знаменитый защитник Петкович от Массимо Карреры. Или хавбек Флореску, на приходе которого в «Динамо» настоял Дан Петреску. Или более свежие примеры из того же «Спартака», с которого и начинается этот текст.
Пришел испанец Гильермо Абаскаль — тут же два футболиста из тамошнего чемпионата — защитник Бабич и хавбек Бонгонда. Тогда преподносилось как большой козырь, что тренер лично убедил президента «Кадиса» отпустить конголезца, но при желании на ситуацию можно ведь посмотреть и под другим углом. Или на историю, когда Абаскаль чуть ли не ультимативно требовал подписать полузащитника Медину, называя его отличной «десяткой», — позиция проседала. Что Хесус никогда не играл на этом месте и ожидаемо провалился, вернувшись на привычный фланг, — никто и не вспомнит. Связывали с Гильермо и инициативу по приглашению защитника Дуарте.
Пришел Деян Станкович — тут же в Тушине появились два старых знакомых по «Ференцварошу» — защитник Абена и хавбек Маркиньос. Далее — добро на покупку за 20 миллионов евро форварда Ливая Гарсии, сумма, которую в экспертных кругах называют явно завышенной.
Я это не к тому, что российские тренеры белые и пушистые, а иностранцы — злодеи. Нет. А к тому, что разговоров вокруг одних и других ходит примерно одинаково. И что подход должен быть не по национальному признаку, а по принципу сильный специалист или слабый. И тех, и других хватает в обеих группах.
«Зенит» с самым большим бюджетом в РПЛ не брал золото с иностранцами три года кряду (2016-й при Андре Виллаш-Боаше, 2017-й при Мирче Луческу, 2018-й при Манчини), а затем шесть лет не отдавал никому титул с Семаком. Действующий победитель РПЛ — Мурад Мусаев. В тройке сейчас идет Михаил Галактионов, не знающий пока поражений. По одному у Андрея Талалаева и Станислава Черчесова, работающих с середняками.
При этом возглавляет таблицу классно себя проявляющий иностранец Фабио Челестини, а последний уволенный тренер — легионер Владимир Слишкович.
В любом случае принимать как данное тезис, что иностранные менеджеры в клубах РПЛ априори не рассматривают наших тренеров, как-то странно. Получается, россиянин — клеймо? Это унизительно не только для людей, которые пошли в профессию, учатся, получают лицензии, работают в командах попроще, стараются и ждут шанса проявить себя во главе гранда лиги. Это унизительно для всего нашего футбола.