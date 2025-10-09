Иностранные спортивные директора не рассматривают российских тренеров. Это унизительно для нашего футбола

Пришел испанец Гильермо Абаскаль — тут же два футболиста из тамошнего чемпионата — защитник Бабич и хавбек Бонгонда. Тогда преподносилось как большой козырь, что тренер лично убедил президента «Кадиса» отпустить конголезца, но при желании на ситуацию можно ведь посмотреть и под другим углом. Или на историю, когда Абаскаль чуть ли не ультимативно требовал подписать полузащитника Медину, называя его отличной «десяткой», — позиция проседала. Что Хесус никогда не играл на этом месте и ожидаемо провалился, вернувшись на привычный фланг, — никто и не вспомнит. Связывали с Гильермо и инициативу по приглашению защитника Дуарте.