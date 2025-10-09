Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:00
Румыния
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.36
X
4.90
П2
8.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
26.00
X
9.00
П2
1.14
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.15
П2
2.65
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
18.00
П2
1.07
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
75.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.41
X
3.60
П2
1.88
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Чехия
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.55
П2
2.34
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Фарерские острова
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.21
П2
2.41
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Англия
:
Уэльс
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.80
П2
14.00
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Польша
:
Новая Зеландия
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.66
П2
7.70

Экс-тренер «Монако» Клеман ведет переговоры со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Монако» Филипп Клеман ведет переговоры с московским «Спартаком».

Источник: Getty Images

Как стало известно Sport24, бельгийский специалист уже пообщался со спортивным директором красно-белых Фрэнсисом Кахигао.

Во время беседы Кахигао обсудил с Клеманом возможный вариант его назначения главным тренером «Спартака», а также готовность специалиста приехать в Россию. Клеман взял время на обдумывание ситуации, чтобы оценить все обстоятельства.

Конкретные сроки, в течение которых он должен дать ответ, не определены. При этом бельгийский специалист также ожидает предложения из Европы.

Последним местом работы Клемана был шотландский «Рейнджерс», откуда 51-летний тренер был уволен в феврале 2025 года.