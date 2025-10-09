Экс-тренер «Монако» Клеман ведет переговоры со «Спартаком»

Как стало известно Sport24, бельгийский специалист уже пообщался со спортивным директором красно-белых Фрэнсисом Кахигао.
Во время беседы Кахигао обсудил с Клеманом возможный вариант его назначения главным тренером «Спартака», а также готовность специалиста приехать в Россию. Клеман взял время на обдумывание ситуации, чтобы оценить все обстоятельства.
Конкретные сроки, в течение которых он должен дать ответ, не определены. При этом бельгийский специалист также ожидает предложения из Европы.
Последним местом работы Клемана был шотландский «Рейнджерс», откуда 51-летний тренер был уволен в феврале 2025 года.