Черданцев объяснил провал «Спартака» на старте дерби с ЦСКА: «Странная идея замутить какую-то карусель»

— Спартаковцы просто не поняли, чего от них хотят, кто как играет, кто куда смещается. Странная идея замутить какую-то карусель, что не сработало. Я, конечно, не тренер, но у футболиста должна быть позиция.
— Может быть, Деян просто слабый тренер. Ему за несколько трансферных окон купили около 20 футболистов, потратили около сотни миллионов евро.
— Слежу за Серией А, комментирую около 25 лет. Скажу так — не бывает в Италии тренера, который получил опыт в Серии А, чтобы он потом выпадал из обоймы. Это очень закрытая лига, куда невозможно попасть. Тренеры ходят из команды в команду. Крепкие специалисты средней руки ходят из клуба в клуб. Но если ты в обойме, получил опыт, то все, ты оттуда не вываливаешься. Станкович очень крутой футболист, это не ноунейм, и для меня очень странно, что после «Сампдории» он не попал в эту обойму. Очевидно, в нем не увидели качеств, которые бы позволили ему работать в Серии А хотя бы на уровне средней команды, — приводит слова Черданцева «РБ Спорт».
«Спартак» набрал 18 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице, отставая от лидера ЦСКА на 6 очков.