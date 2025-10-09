Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:00
Румыния
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.36
X
4.90
П2
8.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
26.00
X
9.00
П2
1.14
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.15
П2
2.65
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
18.00
П2
1.07
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
75.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.41
X
3.60
П2
1.88
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Чехия
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.55
П2
2.34
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Фарерские острова
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.21
П2
2.41
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Англия
:
Уэльс
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.80
П2
14.00
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Польша
:
Новая Зеландия
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.66
П2
7.70

Черданцев объяснил провал «Спартака» на старте дерби с ЦСКА: «Странная идея замутить какую-то карусель»

Комментатор Георгий Черданцев назвал причину провального старта «Спартака» в дерби с ЦСКА в 11-м туре РПЛ. Красно-белые пропустили три гола за первые 18 минут и в итоге проиграли со счетом 2:3.

Источник: youtube.com

— Спартаковцы просто не поняли, чего от них хотят, кто как играет, кто куда смещается. Странная идея замутить какую-то карусель, что не сработало. Я, конечно, не тренер, но у футболиста должна быть позиция.

— Может быть, Деян просто слабый тренер. Ему за несколько трансферных окон купили около 20 футболистов, потратили около сотни миллионов евро.

— Слежу за Серией А, комментирую около 25 лет. Скажу так — не бывает в Италии тренера, который получил опыт в Серии А, чтобы он потом выпадал из обоймы. Это очень закрытая лига, куда невозможно попасть. Тренеры ходят из команды в команду. Крепкие специалисты средней руки ходят из клуба в клуб. Но если ты в обойме, получил опыт, то все, ты оттуда не вываливаешься. Станкович очень крутой футболист, это не ноунейм, и для меня очень странно, что после «Сампдории» он не попал в эту обойму. Очевидно, в нем не увидели качеств, которые бы позволили ему работать в Серии А хотя бы на уровне средней команды, — приводит слова Черданцева «РБ Спорт».

«Спартак» набрал 18 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице, отставая от лидера ЦСКА на 6 очков.