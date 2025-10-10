Заинтересовал «Арсенал» и «Атлетико», мечтает о Манчестере. Кирилл Глебов — открытие сезона в РПЛ

С момента появления в системе московского клуба до дебюта в основном составе прошло всего четыре года. За это время Глебов провел в юношеских и молодежных лигах чуть больше 30 матчей, отметившись в них 13 голами и 11 ассистами. Но и после дебюта в основе успевал приносить пользу молодежке — 7+2 в шести играх на старте сезона-2024.