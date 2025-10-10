Заинтересовал «Арсенал» и «Атлетико», мечтает о Манчестере. Кирилл Глебов — открытие сезона в РПЛ

В последние годы в российском футболе появляется много перспективных спортсменов: Алексей Батраков («Локомотив»), Дмитрий Пестряков («Акрон»), Данила Козлов («Краснодар»), Илья Рожков («Рубин»), Вадим Раков («Крылья Советов») и многие другие. А одним из главных поставщиков одаренных игроков является ЦСКА.
Армейцы с отрывом самая молодая команда текущего розыгрыша чемпионата, средний возраст которой 23,3 года (на втором месте — «Пари НН», 24,6 лет). В основной обойме находятся 20-летний Джамалутдин Абдулкадыров и 21-летний Матвей Лукин, подтягивается новичок красно-синих 18-летний Глеб Пополитов, а Матвей Кисляк в 20 и вовсе уже второй сезон лидер коллектива.
Одно из главных открытий 2025 года — 19-летний Кирилл Глебов, ставший железным игроком стартового состава при Фабио Челестини.
Быстро проскочил ЮФЛ и МФЛ, ворвался в список самых юных дебютантов команды
Кирилл начал профессионально заниматься футболом в Челябинске, куда его семья переехала в 2011 году из Казахстана — там играл отец будущего армейца. Артем Глебов был мини-футболистом, выступал за национальную сборную Казахстана и даже брал медали чемпионата Азии. В столице Южного Урала Кирилл попал в СШОР «Сигнал», где как раз тренировал его папа.
Быстрый и проворный юноша вызывал интерес у скаутов крупных клубов. Но всегда Глебов возвращался в Челябинск: уезжал обратно после просмотра в «Краснодаре», а первые попытки в академии ЦСКА тоже были провальными — молодому игроку отказывали.
В зоне «Урал — Западная Сибирь» в последний сезон перед уходом он забил больше 30 мячей. «Сигнал» Глебова выиграл свое зональное первенство и должен был ехать на финал, где были бы представлены лучшие региональные команды России. Не сложилось — турнир отменили из-за ковидных ограничений.
После того мощнейшего сезона Кирилл привлек внимание тульского «Арсенала» и «Рубина». Но с третьего раза все-таки доехал до ЦСКА.
С момента появления в системе московского клуба до дебюта в основном составе прошло всего четыре года. За это время Глебов провел в юношеских и молодежных лигах чуть больше 30 матчей, отметившись в них 13 голами и 11 ассистами. Но и после дебюта в основе успевал приносить пользу молодежке — 7+2 в шести играх на старте сезона-2024.
Оказавшись в большом клубе, юноша в одном из интервью внезапно назвал кумиром Ивана Облякова. Но все достаточно прозаично: молодого футболиста, приезжавшего в Уфу с «Сигналом», Обляков восхитил выступлением еще под руководством Сергея Семака. Примечательно, что именно Иван стал на первых порах этаким ментором для Кирилла: помогал вливаться в командную тусовку, общался перед тренировками, звал на день рождения.
Первое появление в главной команде армейцев пришлось на весну-2023 — первый тур после зимней паузы. Тогда Глебов выскочил спасать 0:2 с «Сочи», но за семь минут успел схватить только желтую карточку за симуляцию. Кирилл стал 12-м среди самых молодых футболистов ЦСКА, появившихся на поле в официальном матче (17 лет 3 месяца 23 дня).
В начале следующего сезона казалось, что Владимир Федотов станет больше доверять таланту или хотя бы сделает первым запасным — в первых шести турах он трижды выпускал свое молодое дарование со стартовым свистком. Но к маю ситуация сложилась удручающая: 13 игр в РПЛ и FONBET Кубке России, во многих выходил на замену в концовках. Все свои три голевых действия Глебов совершил в матчах, где суммарно провел 15 минут — шикарная статистика, не особо впечатлившая Владимира Валентиновича.
Николич не отпустил в аренду, а Челестини сделал топ-игроком за несколько месяцев
В июне 2024-го Федотова сменил Марко Николич, но общая картина для Кирилла не поменялась. Команда продолжала выходить без номинальных вингеров и тяжело вкатывалась в сезон (ничья с «Ростовом», поражения от «Краснодара» и «Локомотива»). За 13 туров Глебов наиграл в общем около трети часа, но все изменилось после Нового года.
Зимой на сборах Николич перешел со схемы 3−4−2−1 на ромб 4−3−1−2, и Кирилл начал появляться на поле гораздо чаще, в том числе и в стартовом составе. После возобновления сезона Глебов сыграл 13 матчей в чемпионате и Кубке против 10 в первой половине. Но главное отличие в игровом времени: из 785 минут в сезоне 585 молодой вингер провел после зимнего перерыва.
А ведь воспитанник армейцев мог уйти за практикой: возможностью аренды интересовался «Акрон». Но Николич настоял на том, чтобы Глебов остался. Марко не обманул и начал чаще пробовать талантливого юниора, а тот ответил крепкой второй половиной сезона.
Минувшим летом на тренерском мостике армейцев вновь произошла перестановка: вместо внезапно ушедшего Николича команду возглавил Фабио Челестини. Эта замена сразу же пошла на пользу Глебову. Швейцарский специалист с ходу предложил схему, где есть вингеры, и поставил Кирилла на родную позицию — левый фланг атаки.
О позитивных изменениях после прихода Челестини говорил и сам воспитанник: «Наконец играю там, где могу показывать лучшие качества. Вингером я полезнее, чем где-то еще». А уникальность своего подопечного отдельно подчеркивал швейцарец: «Глебов — очень динамичный и атакующий игрок. Других таких у нас нет».
Молодой полузащитник красно-синих — один из главных двигателей молодого и дерзкого ЦСКА на старте РПЛ-2025/26. В последнем туре перед перерывом на сборные Глебов забил уже пятый мяч во всех турнирах (еще есть две голевые передачи), а армейцы после победы над «Спартаком» вышли на чистое первое место.
После дерби комплименты раздал один из главных старожилов команды Игорь Дивеев: «Сейчас Глебов — самый сильный левый нападающий в РПЛ. У него сумасшедшая скорость и дриблинг, но чуть удар нужно поставить. Думаю, года через два он уедет из России».
Защитник прав — на данный момент Глебов, вероятно, быстрейший игрок российской премьер-лиги. Вингер рассказывал, что на тренировках разгонялся до 36,5 км/ч. Это сравнимо со скоростью одних из самых реактивных футболистов мира — Альфонсо Дэйвиса («Бавария»), Ашрафа Хакими и обладателя «Золотого мяча» Усмана Дембеле (оба — «ПСЖ»).
Кроме прекрасных выступлений на клубном уровне, Кирилл уже дебютировал и за национальную команду (0:0 с Иорданией в сентябре). На ближайшие матчи с Ираном и Боливией Валерий Карпин игрока ЦСКА не вызвал — сыграла роль недавняя травма, но с таким бешеным прогрессом мы снова увидим его в форме сборной уже в ноябре.
Следит пол-Европы, но он мечтает об одном клубе
Прямо сейчас Глебов является главным кандидатом на отъезд заграницу наряду с Алексеем Батраковым и Матвеем Кисляком. Летом за армейцем наблюдали многие европейские клубы, включая «Арсенал», «Ньюкасл», «РБ Лейпциг», «Аталанту» и «Интер». Самый свежий интерес — от «Атлетико», «Ромы» и «Бенфики».
Агент Кирилла Таймаз Хархаров в начале сентября говорил о том, что фокус иностранных клубов на Глебове вполне реален: «Со мной связывались некоторые европейские команды из топ-5 лиг, причем топовые, выступающие в Лиге чемпионов. Узнавали про характер Кирилла, знание языка и возможные экономические детали сделки».
Сам янгстер хочет когда-либо оказаться на Туманном Альбионе в футболке именитого клуба, переживающего не лучшие времена: «Мечта — “Манчестер Юнайтед”. Полюбил его как бренд: “Олд Траффорд”, Фергюсон».
Отступных в контракте Глебова сейчас нет, а само соглашение рассчитано до 2027 года с опцией автоматического продления на сезон по достижении определенного количества матчей. Зимой, по признанию игрока, мы вряд ли увидим его в новом клубе, но вот следующее лето может стать весьма любопытным.