Футболист «Зенита» признался, что ничего не чувствует, когда забивает мячи

«Ничего не чувствую. Просто так хочется. Кто-то празднует, а я — нет», — сказал Глушенков.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Глушенков провел девять матчей, забив шесть мячей.
В матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» Глушенков забил четыре мяча. Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 5:2.
Глушенков в середине первого тайма вывел «Зенит» вперед. В конце первого тайма Глушенков удвоил преимущество хозяев. Во втором тайме Александр Соболев довел счет до разгрома, а через несколько минут Глушенков оформил хет-трик. Эмил Ценов за семь минут до конца матча один мяч отыграл, а Владислав Камилов отыграл еще один мяч. Уже в компенсированное время Глушенков оформил покер, установив окончательный счет матча.
Сергей Семак
Владимир Слишкович
Максим Глушенков
(Матео Кассьерра)
22′
Максим Глушенков
(Педро)
34′
Александр Соболев
74′
Максим Глушенков
77′
Максим Глушенков
(Маркус Вендел)
90+2′
Эмил Ценов
83′
Владислав Камилов
(Ду Кейрос)
88′
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
10
Максим Глушенков
33
Нино
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
41′
73′
17
Андрей Мостовой
20
Педро
78′
6
Ваня Дркушич
30
Матео Кассьерра
73′
7
Александр Соболев
87′
5
Вильмар Барриос
65′
78′
51
Вадим Шилов
1
Богдан Овсянников
26
Эмил Ценов
38
Артем Касимов
18
Фахд Муфи
31
Георгий Зотов
37
Ду Кейрос
44
Анри Чичинадзе
81′
30
Гедеон Гузина
9
Максим Савельев
68′
19
Алешандре Жезус
16
Хорди Томпсон
75′
20
Дмитрий Рыбчинский
11
Степан Оганесян
46′
8
Владислав Камилов
47′
29
Владан Бубанья
46′
77
Ацамаз Ревазов
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти