Митрюшкина признали лучшим футболистом «Локомотива» в сентябре

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Вратарь Антон Митрюшкин признан лучшим игроком московского футбольного клуба «Локомотив» в сентябре, сообщается в официальном Telegram-канале железнодорожников.
Митрюшкин стал победителем голосования болельщиков, набрав 31% голосов. Второе место занял полузащитник Алексей Батраков (23%), третьим стал нападающий Дмитрий Воробьев (20%).
В сентябре Митрюшкин принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), пропустил два мяча и отстоял на ноль во встрече против казанского «Рубина» (1:0).
