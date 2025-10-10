Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Иран
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.17
П2
6.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Ирландия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.40
П2
3.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Германия
:
Люксембург
Все коэффициенты
П1
1.04
X
19.00
П2
54.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Словения
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.21
П2
3.16
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.50
П2
3.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Украина
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.40
П2
2.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Азербайджан
Все коэффициенты
П1
1.01
X
45.00
П2
87.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Бельгия
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.00
П2
21.00

Митрюшкина признали лучшим футболистом «Локомотива» в сентябре

Вратаря Митрюшкина признали лучшим футболистом «Локомотива» в сентябре.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Вратарь Антон Митрюшкин признан лучшим игроком московского футбольного клуба «Локомотив» в сентябре, сообщается в официальном Telegram-канале железнодорожников.

Митрюшкин стал победителем голосования болельщиков, набрав 31% голосов. Второе место занял полузащитник Алексей Батраков (23%), третьим стал нападающий Дмитрий Воробьев (20%).

В сентябре Митрюшкин принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), пропустил два мяча и отстоял на ноль во встрече против казанского «Рубина» (1:0).

Узнать больше по теме
Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.
Читать дальше