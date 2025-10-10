Ричмонд
Генич: «Глушенков в прайме рядом не стоит с Аршавиным, даже обсуждать бессмысленно. Это сравнение вызывает смех»

Комментатор Константин Генич отреагировал на сравнение трехкратного чемпиона России Андрея Аршавина с нападающим «Зенита» Максимом Глушенковым.

Источник: Соцсети

Ранее его коллега по цеху Геннадий Орлов заявил, что Глушенков талантливее Аршавина.

«Эту тему закинул Геннадий Сергеич Орлов. Поддержал ее Александр Викторович Бубнов, который сказал, что Глушенков сильнее. У меня это сравнение вызывает смех. Как из можно сравнивать?

Ну, конечно, Аршавин. Глушенков в прайме рядом не стоит с Аршавиным. Даже обсуждать бессмысленно. Как все равно что обсуждать, кто сильнее — Аршавин или Батраков. Они (Глушенков, Батраков) пока ничего не сделали. Ничего. Они только вот перспективные сильные интересные ребята на уровне РПЛ, здесь и сейчас, в 25-м году, а Аршавин на протяжении 15−20 лет был лучшим игроком российского футбола» — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.
