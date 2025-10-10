Генич: «Глушенков в прайме рядом не стоит с Аршавиным, даже обсуждать бессмысленно. Это сравнение вызывает смех»

«Эту тему закинул Геннадий Сергеич Орлов. Поддержал ее Александр Викторович Бубнов, который сказал, что Глушенков сильнее. У меня это сравнение вызывает смех. Как из можно сравнивать?



Ну, конечно, Аршавин. Глушенков в прайме рядом не стоит с Аршавиным. Даже обсуждать бессмысленно. Как все равно что обсуждать, кто сильнее — Аршавин или Батраков. Они (Глушенков, Батраков) пока ничего не сделали. Ничего. Они только вот перспективные сильные интересные ребята на уровне РПЛ, здесь и сейчас, в 25-м году, а Аршавин на протяжении 15−20 лет был лучшим игроком российского футбола» — приводит слова Генича «РБ Спорт».