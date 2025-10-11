Фонд поддержки ветеранов и молодежи клуба «Спартак-Москва» ликвидировали

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Суд решил ликвидировать благотворительный фонд поддержки ветеранов и молодежи футбольного клуба «Спартак-Москва» в связи с прекращением фактической деятельности, говорится в судебных материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Иск о ликвидации юридического лица в суд подала один из учредителей фонда Наталия Сазонова.
«Учитывая, что фактическая деятельность фонда прекращена, цели фонда, для которых он был создан, не могут быть достигнуты, финансирование фонда отсутствует, имущества на балансе у фонда нет, суд приходит к выводу о том, имеются основания для удовлетворения требования о ликвидации фонда в связи с недостаточностью имущества фонда для осуществления его целей и отсутствием вероятности получения необходимого имущества», — говорится в документе.
Уточняется, что задолженностей у фонда нет. Суд изучил бухгалтерский баланс организации за 2021−2024 годы, справку из налоговой службы, документ об отсутствии недвижимости, из содержания которых следует, что фактически фонд деятельность не ведет.
Представители фонда на заседание не явились, возражений на иск не представили. Суд удовлетворил иск и создал ликвидационную комиссию, в состав которой включена и истец.
Благотворительный фонд был создан в 2008 году после того, как тогдашний председатель совета директоров ФК «Спартак» Леонид Федун, отвечая на вопросы болельщиков, поддержал идею одного из них о создании такой организации. В 2016 году «Спартак» сообщил, что благотворительный фонд поддержки ветеранов и молодежи футбольного клуба выделит средства на памятник олимпийскому чемпиону 1956 года, легендарному нападающему Анатолию Ильину.