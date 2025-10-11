Фонд поддержки ветеранов и молодежи клуба «Спартак-Москва» ликвидировали

«Учитывая, что фактическая деятельность фонда прекращена, цели фонда, для которых он был создан, не могут быть достигнуты, финансирование фонда отсутствует, имущества на балансе у фонда нет, суд приходит к выводу о том, имеются основания для удовлетворения требования о ликвидации фонда в связи с недостаточностью имущества фонда для осуществления его целей и отсутствием вероятности получения необходимого имущества», — говорится в документе.