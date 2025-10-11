Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Спартак Кс
1
:
КАМАЗ
1
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.20
П2
4.70
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Арсенал
2
:
Торпедо
1
Все коэффициенты
П1
1.29
X
4.80
П2
18.00
Футбол. Первая лига
перерыв
Сокол
0
:
Уфа
1
Все коэффициенты
П1
6.00
X
3.45
П2
2.14
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
16:00
Латвия
:
Андорра
Все коэффициенты
П1
1.62
X
3.60
П2
7.80
Футбол. Первая лига
16:00
Волга
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.21
П2
3.30
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.00
П2
2.34
Футбол. Первая лига
17:00
Нефтехимик
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.49
П2
5.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Венгрия
:
Армения
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.64
П2
9.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Норвегия
:
Израиль
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.04
П2
10.50
Футбол. Первая лига
19:00
Родина
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.59
П2
5.16
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Болгария
:
Турция
Все коэффициенты
П1
11.50
X
5.93
П2
1.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Испания
:
Грузия
Все коэффициенты
П1
1.16
X
9.50
П2
19.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Португалия
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.75
П2
24.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Эстония
:
Италия
Все коэффициенты
П1
35.00
X
13.25
П2
1.08
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сербия
:
Албания
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.51
П2
5.90

Фонд поддержки ветеранов и молодежи клуба «Спартак-Москва» ликвидировали

Суд ликвидировал фонд поддержки ветеранов и молодежи клуба «Спартак-Москва».

Источник: Официальный сайт футбольного клуба «Спартак-Москва»

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Суд решил ликвидировать благотворительный фонд поддержки ветеранов и молодежи футбольного клуба «Спартак-Москва» в связи с прекращением фактической деятельности, говорится в судебных материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Иск о ликвидации юридического лица в суд подала один из учредителей фонда Наталия Сазонова.

«Учитывая, что фактическая деятельность фонда прекращена, цели фонда, для которых он был создан, не могут быть достигнуты, финансирование фонда отсутствует, имущества на балансе у фонда нет, суд приходит к выводу о том, имеются основания для удовлетворения требования о ликвидации фонда в связи с недостаточностью имущества фонда для осуществления его целей и отсутствием вероятности получения необходимого имущества», — говорится в документе.

Уточняется, что задолженностей у фонда нет. Суд изучил бухгалтерский баланс организации за 2021−2024 годы, справку из налоговой службы, документ об отсутствии недвижимости, из содержания которых следует, что фактически фонд деятельность не ведет.

Представители фонда на заседание не явились, возражений на иск не представили. Суд удовлетворил иск и создал ликвидационную комиссию, в состав которой включена и истец.

Благотворительный фонд был создан в 2008 году после того, как тогдашний председатель совета директоров ФК «Спартак» Леонид Федун, отвечая на вопросы болельщиков, поддержал идею одного из них о создании такой организации. В 2016 году «Спартак» сообщил, что благотворительный фонд поддержки ветеранов и молодежи футбольного клуба выделит средства на памятник олимпийскому чемпиону 1956 года, легендарному нападающему Анатолию Ильину.