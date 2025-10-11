Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Шинник
0
:
Факел
1
Все коэффициенты
П1
36.00
X
5.70
П2
2.90
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Нефтехимик
1
:
Чайка
2
Все коэффициенты
П1
7.50
X
3.10
П2
1.89
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Венгрия
:
Армения
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.54
П2
10.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Норвегия
:
Израиль
Все коэффициенты
П1
1.24
X
7.25
П2
11.00
Футбол. Первая лига
19:00
Родина
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.53
П2
5.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Болгария
:
Турция
Все коэффициенты
П1
12.00
X
5.93
П2
1.29
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Испания
:
Грузия
Все коэффициенты
П1
1.18
X
9.25
П2
19.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Португалия
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.15
X
10.25
П2
25.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Эстония
:
Италия
Все коэффициенты
П1
39.00
X
14.00
П2
1.08
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сербия
:
Албания
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.51
П2
5.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
2
:
Андорра
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
2
:
Уфа
2
П1
X
П2

«Локомотив» победил «Спартак» в прощальном матче Глушакова

«Локомотив» одержал победу над «Спартаком» в прощальном матче Дениса Глушакова — 1:0.

Источник: Спорт-Экспресс

Игра прошла на стадионе «Арена Химки». В матче приняли участие легенды «Спартака» и «Локомотива», действующие футболисты, а также именитые атлеты, представляющие другие виды спорта. Сам 38-летний Глушаков сыграл по тайму за каждую из команд.

Единственный гол в матче забил Динияр Билялетдинов, который реализовал пенальти.

Тренерами «Спартака» в матче стали Олег Романцев и Ринат Дасаев, а «Локомотивом» руководили Юрий Семин и Ринат Билялетдинов.

Глушаков выступал за железнодорожников с 2005 по 2013 год, а за красно-белых — с 2013-го по 2019-й. Вместе со «Спартаком» полузащитник стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Последним клубом Глушакова на профессиональном уровне были «Химки», которые он покинул зимой. Летом он объявил о завершении карьеры.

Прощальный матч Дениса Глушакова.

«Локомотив» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:0 (0:0).

Гол: Билялетдинов — с пенальти, 46.

«Локомотив»: Денис Глушаков, Сергей Овчинников, Гильерме, Дмитрий Сенников, Владислав Игнатьев, Ренат Янбаев, Евгений Плющенко, Сергей Гуренко, Владимир Маминов, Дмитрий Лоськов, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Сычев, Руслан Пименов, Заза Джанашия, Тарас Бурлак, Олег Пашинин, Саркис Оганесян, Никита Нагорный, Александр Старков, Станислав Ефимов, Алан Гатагов. Тренеры: Юрий Семин и Ринат Билялетдинов.

«Спартак»: Денис Глушаков, Артем Ребров, Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Роман Шишкин, Илья Кутепов, Виктор Онопко, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Роман Павлюченко, Александр Ширко, Константин Головской, Никита Баженов, Никита Мелешин, Евгений Макеев, Роман Зобнин, Александр Легков, Юрий Борзаковский. Тренеры: Олег Романцев и Ринат Дасаев.