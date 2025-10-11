«Локомотив» победил «Спартак» в прощальном матче Глушакова

Глушаков выступал за железнодорожников с 2005 по 2013 год, а за красно-белых — с 2013-го по 2019-й. Вместе со «Спартаком» полузащитник стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Последним клубом Глушакова на профессиональном уровне были «Химки», которые он покинул зимой. Летом он объявил о завершении карьеры.