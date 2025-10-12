Комментатор Гусев назвал слабое место «Динамо»: «Ужасно говорить это»

— Хочется сказать, что все пошло по нарастающей, тем не менее, команде нужно еще много работать. Футболисты собраны хорошие, но еще нужно, чтобы они все сыгрывались. Потому что как были проблемы в защите, так и есть. И что ужасно говорить о «Динамо» — есть проблемы с вратарями. Это ведь клуб Льва Яшина, и голкиперы всегда были сильной стороной этой команды. Ребята вроде бы хорошие, но не получается, чтобы все было на сто процентов надежно. Но, как динамовский болельщик, я продолжаю верить и ждать чемпионства. Говорить о золотых медалях в этом сезоне сложно. Хотя сейчас такой чемпионат, что все может перевернуться в одночасье. Очень важно, что произойдет за зиму. И очень важно, как пройдет вторая часть чемпионата. Но я верю, потому что есть очень хорошие проблески. Очень жаль, что невовремя травмировался Гладышев, на которого я всегда делал ставку. Про Тюкавина я вообще не говорю. Его полноценное возвращение вообще должно изменить команду. Но то, о чем я сказал, совершенно не касается защиты, к сожалению. Карпин сделал очень многое. Он взял Осипенко. Казалось бы, кто может быть надежнее в защите, но ничего пока не получается, — заявил Гусев в интервью «Евро-Футбол.ру».