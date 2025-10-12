Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
1
:
Турция
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Грузия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
1
:
Ирландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Эстония
1
:
Италия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
0
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
5
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Факел
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Чайка
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
2
:
Андорра
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
2
:
Уфа
2
П1
X
П2

Комментатор Гусев назвал слабое место «Динамо»: «Ужасно говорить это»

Известный футбольный комментатор Виктор Гусев высказался об игре московского «Динамо» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

Источник: Кадр из трансляции

После 11 туров «Динамо» занимает 8-е место в таблице РПЛ, имея 15 очков в активе.

— Прошла одна треть чемпионата. Какие выводы можно сделать по игре «Динамо»?

— Хочется сказать, что все пошло по нарастающей, тем не менее, команде нужно еще много работать. Футболисты собраны хорошие, но еще нужно, чтобы они все сыгрывались. Потому что как были проблемы в защите, так и есть. И что ужасно говорить о «Динамо» — есть проблемы с вратарями. Это ведь клуб Льва Яшина, и голкиперы всегда были сильной стороной этой команды. Ребята вроде бы хорошие, но не получается, чтобы все было на сто процентов надежно. Но, как динамовский болельщик, я продолжаю верить и ждать чемпионства. Говорить о золотых медалях в этом сезоне сложно. Хотя сейчас такой чемпионат, что все может перевернуться в одночасье. Очень важно, что произойдет за зиму. И очень важно, как пройдет вторая часть чемпионата. Но я верю, потому что есть очень хорошие проблески. Очень жаль, что невовремя травмировался Гладышев, на которого я всегда делал ставку. Про Тюкавина я вообще не говорю. Его полноценное возвращение вообще должно изменить команду. Но то, о чем я сказал, совершенно не касается защиты, к сожалению. Карпин сделал очень многое. Он взял Осипенко. Казалось бы, кто может быть надежнее в защите, но ничего пока не получается, — заявил Гусев в интервью «Евро-Футбол.ру».

Следующий матч РПЛ «Динамо» проведет дома против грозненского «Ахмата» 19 октября.