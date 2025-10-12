Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
16:00
Сан-Марино
:
Кипр
П1
100.00
X
15.00
П2
1.00
Футбол. Первая лига
16:00
Ротор
:
Черноморец
П1
2.12
X
2.77
П2
4.76
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Шотландия
:
Беларусь
П1
1.18
X
8.50
П2
20.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Нидерланды
:
Финляндия
П1
1.13
X
10.75
П2
29.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Фарерские острова
:
Чехия
П1
8.50
X
4.94
П2
1.42
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Дания
:
Греция
П1
1.73
X
3.90
П2
5.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Литва
:
Польша
П1
8.25
X
4.76
П2
1.43
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Румыния
:
Австрия
П1
4.60
X
3.80
П2
1.83
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Хорватия
:
Гибралтар
П1
1.01
X
50.00
П2
101.00

Четыре топ-клуба Европы заинтересованы в суперзвезде ЦСКА

Несколько европейских клубов интересуются полузащитником московского ЦСКА Кириллом Глебовым, сообщает журналист Экрем Конур.

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, 19-летний футболист привлек внимание скаутов миланского «Интера», «Аталанты» из Бергамо, «РБ Лейпцига» и «Ньюкасла».

В контракте Глебова нет отступных, а договор рассчитан до лета 2027 года. Однако когда он сыграет определенное кол-во матчей, то договор с ним продлится еще на сезон. Сам Глебов рассчитывает продолжить карьеру в Европе.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Глебов провел девять матчей, забив четыре мяча.

В прошлом матче РПЛ ЦСКА обыграл московский «Спартак» со счетом 3:2. На 5-й минуте Глебов открыл счет после паса Данила Кругового. На 12-й минуте Иван Обляков удвоил преимущество, реализовав пенальти. На 18-й минуте Круговой забил третий гол. «Спартак» сократил отставание на 21-й минуте после гола Жедсона Фернандеша с подачи с углового. На 59-й минуте Ливай Гарсия забил второй гол «Спартака».