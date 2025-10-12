Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Шотландия
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.12
X
9.25
П2
23.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Нидерланды
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.10
X
10.75
П2
25.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Фарерские острова
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
7.52
X
4.86
П2
1.43
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Дания
:
Греция
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.96
П2
5.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Литва
:
Польша
Все коэффициенты
П1
9.25
X
4.99
П2
1.43
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Румыния
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.80
П2
1.83
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Хорватия
:
Гибралтар
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
101.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сан-Марино
0
:
Кипр
4
П1
X
П2

Мостовой: «За Батракова заплатят больше, чем за Головина. Играй он в Лиге чемпионов — стоил бы 50 миллионов»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о потенциальном отъезде полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в Европу.

Источник: fclm.ru

«Предположу, что отъезд Батраков в Европу — дело времени. Хочется верить, что он не станет довольствоваться малым, а построит хорошую европейскую карьеру. Все данные у него для этого есть. Думаю, за Батракова заплатят больше, чем “Монако” заплатило за Головина в свое время. Все-таки сейчас космические деньги платят за игроков. Если бы Батраков играл в Лиге чемпионов, он бы стоил миллионов 50 евро», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, Головин перешел стал игроком «Монако» в 2018 году, перейдя из ЦСКА за 30 млн евро (данные Transfermarkt).