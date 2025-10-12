Мостовой: «За Батракова заплатят больше, чем за Головина. Играй он в Лиге чемпионов — стоил бы 50 миллионов»

«Предположу, что отъезд Батраков в Европу — дело времени. Хочется верить, что он не станет довольствоваться малым, а построит хорошую европейскую карьеру. Все данные у него для этого есть. Думаю, за Батракова заплатят больше, чем “Монако” заплатило за Головина в свое время. Все-таки сейчас космические деньги платят за игроков. Если бы Батраков играл в Лиге чемпионов, он бы стоил миллионов 50 евро», — цитирует Мостового «РБ Спорт».