«Сперцян мне написал сообщение, мы созвонились. Но прав в итоге окажется Григорьянц». Черчесов — о стычке капитана «Краснодара» с Ндонгом

Станислав Черчесов принял «Ахмат» в начале августа, после чего команда выдала серию из семи матчей без поражений. В понедельник, 13 октября, 62-летний специалист стал гостем редакции «СЭ». За полтора часа мы обсудили множество тем, в том числе и самую актуальную — стычку Сперцяна и Ндонга, когда капитана «быков» обвинили в расизме. На этой неделе КДК РФС должен вынести решение по делу.
— Во время матча вы Эдуарду руку не пожали. А сейчас, поостыв, сделали бы это? — вопрос Черчесову.
— Улица меня научила: если драка не твоя, то лучше ее обойти стороной — потому что неизвестно, чем в итоге все закончится. Так и здесь. Видел, что Сперцян идет ко мне, но в пылу эмоций может возникнуть какая-то ненужная ситуация, поэтому спокойно развернулся и отошел. Через пару дней Эдик мне написал сообщение, я перезвонил, и мы минут десять общались по видеосвязи. Сперцян понял, что сам был неправ: не стоит в такие моменты подходить к тренеру, можно и схлопотать. Все обсуждать лучше с холодной головой.
К слову, я и Ндонгу по горячим следам ни слова не сказал в раздевалке. Предстояло несколько выходных дней, потом собрались на базе, сенегалец ко мне зашел — спокойно все обсудили. И ему, и Эдику сказал одно и то же: «Только вы двое знаете, что между вами произошло. Больше никого рядом не было, никто ничего не мог слышать». Надо отдать должное и нашим футболистам, которые вели себя максимально корректно. Они знают мою позицию: никогда не надо лукавить, даже если нам это выгодно. Не знаю, кто прав, кто виноват. Точно могу сказать одно: прав в любом случае будет Артур Григорьянц (председатель КДК РФС. — Прим. К. А.).
— Владислав Радимов, некогда критиковавший КДК, наверное, не согласился бы. А у вас решения комиссий РФС априори не вызывают сомнений?
— На футбольном поле я решаю, кто будет играть, кто нет, какую тактику выбрать. А по дисциплинарным санкциям решать комитету во главе с Григорьянцем. Не потому, что кого-то любят или нет, а руководствуясь регламентами, параграфами, пунктами и подпунктами. Их сотрудники могут не понимать моих решений, потому что только у меня есть цифры по состоянию каждого футболиста — а я не обязан досконально разбираться в каждом подпункте регламента. Григорьянц поставит точку в этой истории.
— История с удалениями Сперцяна и Ндонга не затмила саму игру, которая получилась интересной. «Ахмат» после серии из семи матчей без поражений хотя и уступил, но провел гостевую встречу с чемпионом агрессивно, создал много моментов, не забил пенальти, старался действовать первым номером. За два месяца под вашим руководством команда уже готова быть такой дерзкой против фаворитов?
— Про меня пишут разное — что недоступный, что с дубиной на тренировках бегаю, но на самом деле идет нормальный рабочий процесс. Мы приняли команду в определенном состоянии, своему предшественнику Александру Сторожуку могу сказать только слова благодарности — созванивались. Была база, к которой добавляем свое видение. И футболистам объясняем, куда идем, для чего выполняем какую-то работу. Показатели датчиков и они постоянно видят, и тренерский штаб, естественно, тоже.
В Краснодаре в гостях у чемпиона у нас были определенные задачи, с ментальной точки зрения «Ахмат» оказался готов к игре. Другое дело, что один момент может все перевернуть. Забивать могли и мы, но сделал это «Краснодар». Видим, что в плане качества футбола прибавляем. Остается самое малое, но и самое сложное — чтобы игра приносила результат.
Автор: Константин Алексеев
Мурад Мусаев
Станислав Черчесов
Джон Кордоба
(Лукас Оласа)
15′
Диего Коста
(Эдуард Сперцян)
31′
Георгий Мелкадзе
45′
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
9
Джон Кордоба
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
7
Виктор Са
77′
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
85′
88′
8
Данила Козлов
3
Тормена
30′
5
Жубал
77′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
46′
6
Кевин Ленини
51′
88
Гиорги Шелия
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
90
Усман Ндонг
85′
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
18′
81
Максим Сидоров
75′
13
Мохамед Конате
20
Максим Самородов
63′
10
Рифат Жемалетдинов
17
Эгаш Касинтура
88′
4
Турпал-Али Ибишев
77
Георгий Мелкадзе
75′
99
Анас Эль-Махрауи
42
Мануэль Келиано
63′
9
Брайан Мансилья
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти