Быстров назвал тренера, который необходим «Спартаку»: «С ним клуб 100% будет бороться за чемпионство»

"Просто не понимаю, кого сейчас можно поставить. Нужно брать тренера не ноунейма, а хорошего, который умеет выигрывать чемпионства. Вот Спаллетти, по-моему, свободен сейчас. Пожалуйста, берите его. С ним сто процентов будете бороться за чемпионство. Зачем придумывать? Неустойки эти платить. Раз вложились — и все.
Знаете, что три года команда с этим же составом борется за чемпионство. Спаллетти в тысячу раз больше выжмет из «Спартака» с этими же футболистами, чем Станкович. Станкович заслужил отставку. Что такого он сделал в нашем чемпионате? Да, он сделал игру, потом она пропала. Ему напокупали футболистов, он не знает, что с ними делать«, — цитирует Быстрова “РБ Спорт”.
«Спартак» после 11 туров занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера ЦСКА на 6 очков.