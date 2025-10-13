Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Ирландия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
8.60
X
5.38
П2
1.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словакия
:
Люксембург
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.47
П2
11.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словения
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.72
П2
1.77
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Косово
Все коэффициенты
П1
1.34
X
6.02
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Франция
Все коэффициенты
П1
10.00
X
5.84
П2
1.33
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Украина
:
Азербайджан
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
17.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Македония
:
Казахстан
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.00
П2
9.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Уэльс
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
4.79
X
3.97
П2
1.78

Быстров назвал тренера, который необходим «Спартаку»: «С ним клуб 100% будет бороться за чемпионство»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров посоветовал красно-белым пригласить на пост главного тренера Лучано Спаллетти, который в свое время возглавлял петербуржцев.

Источник: Кадр из трансляции

"Просто не понимаю, кого сейчас можно поставить. Нужно брать тренера не ноунейма, а хорошего, который умеет выигрывать чемпионства. Вот Спаллетти, по-моему, свободен сейчас. Пожалуйста, берите его. С ним сто процентов будете бороться за чемпионство. Зачем придумывать? Неустойки эти платить. Раз вложились — и все.

Знаете, что три года команда с этим же составом борется за чемпионство. Спаллетти в тысячу раз больше выжмет из «Спартака» с этими же футболистами, чем Станкович. Станкович заслужил отставку. Что такого он сделал в нашем чемпионате? Да, он сделал игру, потом она пропала. Ему напокупали футболистов, он не знает, что с ними делать«, — цитирует Быстрова “РБ Спорт”.

«Спартак» после 11 туров занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера ЦСКА на 6 очков.