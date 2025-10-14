Экс-тренер «Ростова»: Карпин сейчас больше всего нужен «Зениту», а он в сборной

«Карпин сейчас больше всего нужен команде, а он в сборной. Это не есть хорошо. Я думаю, это самая главная проблема, потому что он находится и тут, и там», — заявил Балахнин. Он подчеркнул разницу в задачах: в «Ростове», по его словам, можно было довольствоваться 8−10 местом, тогда как «Динамо» должно бороться за чемпионство.