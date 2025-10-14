Руслан Пименов: «Для чемпионства “Локомотиву” нужен еще один центральный защитник»

В минувшую субботу в Химках прошел прощальный матч знаменитого футболиста Дениса Глушакова, бывшего полузащитника сборной России, московских «Спартака», «Локомотива» и «Химок». 38-летний игрок еще летом объявил о скором завершении карьеры игрока. В его прощальном матче приняли участие ветераны «Спартака» и «Локомотива». Глушаков провел по тайму за каждую из своих бывших команд. Победил в итоге «Локомотив» со счетом 1:0.
Выступавший за железнодорожников в этом матче бывший нападающий «Локо», московского «Динамо» и сборной России Руслан Пименов поделился мнением о карьере Глушакова, а также оценил свой недавний опыт руководящей работы в самарских «Крыльев Советов», где он в первой половине нынешнего года был заместителем генерального директора, и рассказал, что нужно идущему вторым в чемпионате «Локомотиву» для завоевания золота.
— Вы закончили карьеру игрока еще до того, как Глушаков дебютировал в РПЛ за «Локомотив». Насколько хорошо вы с ним знакомы?
— Мы же сейчас с ним вместе постоянно участвуем в разных мероприятиях РФС — ездим вместе по регионам в качестве амбассадоров, участвуем в проекте «Футбол в школе», играли в нескольких ретро-матчах РФС. И получаем удовольствие от пересечения поколений на этих мероприятиях — с одной стороны, там есть, к примеру, Егор Титов и Дмитрий Аленичев, родившиеся в 1970-е годы, потом там я и мои ровесники, родившиеся в начале 1980-х, и далее такие, как Глушаков, которые уже родились в конце 1980-х. Конечно, приятно участвовать во всем этом и играть вместе с ними. Рад, что был приглашен на прощальный матч Глушакова, который был здорово организован. И стадион хороший, и болельщиков пришло немало, хотя всё было организовано в очень короткие сроки.
— Какие у вас впечатления о Глушакове и его карьере?
— Главное, что его всегда отличало, — это трудолюбие. Понятно, что одна победа в чемпионате России в составе «Спартака» стоит очень много. Тем более это единственное почти за 25 лет чемпионство красно-белых, а Глушаков там был капитаном и очень много решающих голов забил в тот сезон. Собственно говоря, одно это делает Дениса яркой личностью в нашем футболе, хотя были у него и еще достижения, в частности, поездки на несколько крупных турниров в составе сборной. Так что достойная карьера игрока. И впереди у него тоже большое будущее.
— В качестве кого?
— Это уже как он выберет сам (улыбается).
— Тренером станет или менеджером?
— Это его выбор. Я думаю, у него мысли есть, как продолжать свою деятельность в футболе. И он добьется того, что хочет.
— Он уже у вас какие-то советы по работе после карьеры спрашивал с учетом вашего полугодичного руководящего опыта на уровне РПЛ?
— Ну у меня опыт не полугодичный — перед назначением в «Крылья» я еще прошлой осенью поработал во второй лиге в «Орле» (заместителем директора по спортивной работе. — «Известия»). Тоже хороший опыт и серьёезная работа. Денис спрашивает меня о тех нюансах, которые я увидел, поработав в клубах. Уверен, он это всё принял к сведению и учтёт, когда сделает выбор, чем заниматься дальше.
— Вы очень долго воспринимались публикой как эксперт в СМИ и амбассадор РФС, и для многих было неожиданным, когда вас назначили в «Крылья». Не скучно снова возвращаться к той работе, что была до «Орла» и Самары?
— Нет, не скучно. Главное, что есть работа (улыбается). Так получилось, что генеральный директор «Крыльев» Роберт Тер-Абрамян, с которым я пришел в клуб, решил летом его покинуть. И я посчитал должным уйти вместе с ним. Но надеюсь, получится еще где-нибудь применить свой опыт.
— Ищите уже работу в клубе?
— Да-да. Везде рассылаю резюме и жду предложений (смеется).
— В клубы РПЛ?
— И не только в них. Готов и во второй лиге поработать, как было в «Орле». Главное, без дела не сидеть. Во всяком случае, долго не стоит быть без работы, если хочешь стать успешным функционером.
— Что вам дал этот короткий опыт в «Крыльях»?
— Очень многое. Я заново посмотрел изнутри, как идет работа в профессиональном футболе. Увидел нюансы, которые не замечал, когда был игроком. Много для меня было открытий.
— Какие ключевые открытия?
— Тут даже не скажешь сразу что-то конкретное. Много процедурных моментов. Работа с болельщиками, выстраивание клубной вертикали — от детского футбола и дальше вверх вплоть до перехода молодых ребят на взрослый уровень. Трансферы игроков — поиск людей, которые могут усилить клуб. Много всего, чего я не видел, когда играл. Это очень интересно.
— Это совсем другая работа?
— Да. Можно даже сравнить с моей работой экспертом на телевидении. Там ты рассуждаешь со стороны, освещаешь матч с позиции своего опыта игрока, но не зная, что происходит внутри команд. Не зная, кто из игроков в каком настроении. А внутри отдельного клуба, в котором работаешь, всё это видишь. И уже по-другому смотришь на те или иные действия игроков на поле. Как эксперт я советовал и советую сейчас, как надо командам сыграть лучше, но не знаю подноготную изнутри. Работа в клубе дает очень большое понимание, что влияет на игру отдельных команд.
— При этом, став руководителем, вы в общении с медиа оставались примерно таким же, как в бытность экспертом.
— Ну так мне нечего скрывать (улыбается).
— Обычно яркие эксперты, становясь клубными начальниками, начинают фильтровать речь.
— Ну у них всех есть определенные договоренности со своими руководителями. И этим договоренности могут повлиять на ответы, которые ты даешь публике. Но тут у всех по-разному происходит в зависимости от клуба и личности руководителя.
— Вы формально ушли из «Крыльев» в июле, когда уже был собран нынешний состав команды. На что в нынешнем виде команда может претендовать в этом сезоне?
— Да, но я уже больше смотрел на эту работу со стороны, поскольку еще в июне знал, что уйду вслед за Тер-Абрамяном. Мы были полноценно во главе клуба до конца прошлого сезона, а дальше по большому счету не занимались формированием команды. При этом мы в хороших отношениях со всеми людьми в самарском клубе — с тем же Магомедом Адиевым, нынешним главным тренером, к примеру. Проблем ни с кем нет. Но не могу сказать, на что он и команда могут претендовать. Я с начала августа уже не в клубе, а для таких оценок, какие просите вы, надо находиться внутри «Крыльев». Сейчас многое поменялось в Самаре. В данный момент есть определенный кризис — клуб не может выиграть, всего одна победа в восьми последних турах. Но при этом идут в середине таблицы. Посмотрим, что будет дальше. В ближайших трех турах игры против конкурентов по борьбе за выживание — «Оренбурга» и махачкалинского «Динамо». Выиграют — всё будет хорошо. Проиграют — могут упасть еще ниже.
— Побывав руководителем клуба, стали больше понимать какие-либо действия менеджеров «Локомотива» и московского «Динамо» времен вашего выступления за них?
— Нет, сейчас время изменилось — всё совсем по-другому. Раньше был главный тренер, который комплектовал команду под свои тактические схемы. И не было спортивных директоров. А сейчас они появились.
— В «Локомотиве» их не было?
— Ну да. Там Юрий Палыч Сёмин как главный тренер принимал все решения.
— А Валерий Филатов как президент клуба и Хасанби Биджиев как спортивный директор что делали?
— Филатов занимался хозяйственной частью. А Биджиев как спортивный директор потом появился. В 2004-м его еще не было.
— При этом нынешний спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Александр Удальцов, тогдашний пресс-атташе «Локомотива», приписывал именно Филатову ваш уход из команды. Якобы, после выездного поражения от «Кубани» (1:2), когда команда ждала самолет в краснодарском аэропорту, Валерий Николаевич увидел, что вы пьете пиво с друзьями и улыбаетесь.
— Это всё былины. Но руководство могло принять такое решение. Филатов мог повлиять как президент клуба — только окончательное решение всё равно было за Сёминым.
— Если Филатов повлиял таким образом на решение, вы теперь можете его понять, когда сами поработали в руководстве клуба?
— Сейчас молодежи тяжелее что-либо объяснить. Но мы поработали над этим компонентом. И в итоге выдали серию из пяти беспроигрышных матчей в РПЛ, начав с домашнего разгрома «Локомотива» (5:1), что для «Крыльев» очень существенно. И это помогло остаться в РПЛ без переходных матчей. Как раз тогда применили методы из старого футбола.
— Методы Сёмина и Филатова?
— Да, надо ведь учиться у лучших (смеется).
— А что там было? Денежные штрафы, отправка в дубль?
— Отправка из команды, отстранение от тренировочного процесса — это было. Мы это применили, поскольку такое бьет по имиджу и самооценке футболиста и очень мотивирует его прогрессировать.
— Как вам нынешний «Локомотив»?
— Нравится.
— Есть шансы на чемпионство?
— Для этого им нужен еще один центральный защитник. Причем хорошего уровня. Если он зимой появится, тогда да, шансы есть.
Алексей Фомин