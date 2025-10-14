Руслан Пименов: «Для чемпионства “Локомотиву” нужен еще один центральный защитник»

— Да, но я уже больше смотрел на эту работу со стороны, поскольку еще в июне знал, что уйду вслед за Тер-Абрамяном. Мы были полноценно во главе клуба до конца прошлого сезона, а дальше по большому счету не занимались формированием команды. При этом мы в хороших отношениях со всеми людьми в самарском клубе — с тем же Магомедом Адиевым, нынешним главным тренером, к примеру. Проблем ни с кем нет. Но не могу сказать, на что он и команда могут претендовать. Я с начала августа уже не в клубе, а для таких оценок, какие просите вы, надо находиться внутри «Крыльев». Сейчас многое поменялось в Самаре. В данный момент есть определенный кризис — клуб не может выиграть, всего одна победа в восьми последних турах. Но при этом идут в середине таблицы. Посмотрим, что будет дальше. В ближайших трех турах игры против конкурентов по борьбе за выживание — «Оренбурга» и махачкалинского «Динамо». Выиграют — всё будет хорошо. Проиграют — могут упасть еще ниже.