Легенда сборной России назвал топ-5 лучших футболистов страны

«Топ-5 российских футболистов на сегодняшний день? А я своих назову! Первый — Батраков. Потом Воробьев. Хотя ладно, буду брать из всех команд. Третий — Кисляк. И после него Глебов из ЦСКА. Как-то получается, что всех молодых называю», — подчеркнул Билялетдинов.