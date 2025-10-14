Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Ирландия
0
:
Германия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
2
:
Люксембург
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словения
0
:
Швейцария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
0
:
Косово
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Исландия
2
:
Франция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
2
:
Азербайджан
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Македония
1
:
Казахстан
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
2
:
Бельгия
4
П1
X
П2

Легенда сборной России назвал топ-5 лучших футболистов страны

Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов, во время карьеры выступавший за московские «Локомотив» и «Спартак», а также за английский «Эвертон», в комментарии для Legalbet высказался о лучших российских игроках, назвав первым Алексея Батракова из «Локо».

Источник: РИА "Новости"

«Топ-5 российских футболистов на сегодняшний день? А я своих назову! Первый — Батраков. Потом Воробьев. Хотя ладно, буду брать из всех команд. Третий — Кисляк. И после него Глебов из ЦСКА. Как-то получается, что всех молодых называю», — подчеркнул Билялетдинов.

Пятым он также назвал игрока «Локомотива», воспитанником которого сам является, отметив капитана «железнодорожников» Дмитрия Баринова.

Сборная России благодаря голам Воробьева и Батракова переиграл в товарищеском матче национальную команду Ирана (2:1) и теперь сыграет с другим потенциальным участником чемпионата мира — 2026 национальной командой Боливии.