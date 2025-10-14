Легенда сборной России назвал топ-5 лучших футболистов страны

«Топ-5 российских футболистов на сегодняшний день? А я своих назову! Первый — Батраков. Потом Воробьев. Хотя ладно, буду брать из всех команд. Третий — Кисляк. И после него Глебов из ЦСКА. Как-то получается, что всех молодых называю», — подчеркнул Билялетдинов.
Пятым он также назвал игрока «Локомотива», воспитанником которого сам является, отметив капитана «железнодорожников» Дмитрия Баринова.
Сборная России благодаря голам Воробьева и Батракова переиграл в товарищеском матче национальную команду Ирана (2:1) и теперь сыграет с другим потенциальным участником чемпионата мира — 2026 национальной командой Боливии.