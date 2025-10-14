«Спартак» обыграл вторую команду клуба в товарищеском матче

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл «Спартак-2» в товарищеском матче.
Игра прошла на базе «Спартака» в формате двух таймов по 30 минут. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу основной команды, за которую отличились Пабло Солари (31-я минута), Эсекьель Барко (40) и Даниил Зорин (43). В составе «Спартака-2» отличились Вадим Цыганков (23) и Александр Добродицкий (58).
По итогам 11 туров «Спартак» идет шестым в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), 18 октября команде предстоит сыграть дома против «Ростова».