Мусаев оценил расистский скандал со Сперцяном: «В этом не было никакого смысла»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал расистский скандал с участием полузащитника и капитана «быков» Эдуарда Сперцяна.

Источник: РИА "Новости"

После матча против «Ахмата» (2:0) сенегальский защитник грозненцев Усман Ндонг заявил, что Сперцян оскорбил его на расовой почве. Позже Эдуард записал видео, в котором опроверг все обвинения в свой адрес.

«Эдика знаю с 11 лет, знаю всю его семью. Практически во всех командах, где я с ним работал, он был капитаном. Уверен, что он не мог этого сказать, в этом не было никакой логики.

Да, мы тяжело начали матч с “Ахматом”, но второй тайм проходил уже под нашим контролем. Не было никакого смысла в провокации на 81−82-й минуте. Все шло к хорошему результату, к нашей победе. Надеюсь, было просто недопонимание. Эдик — не носитель испанского/португальского, на котором они общались. Произошла неприятная ситуация. Мы все люди южные, на почве расизма у нас ничего не происходило. Может быть, Ндонг его не так понял, только этим объясняю.

У нас хорошие отношения и с ФК “Ахмат”, и со Станиславом Саламовичем (Черчесовым). Надеюсь, это небольшое недопонимание, в Эдике нет никаких сомнений», — заявил Мусаев в интервью РБ Спорт.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит дело Сперцяна и Ндонга в четверг, 16 октября.

Краснодар
2:0
Первый тайм: 2:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
4.10.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Ozon Арена
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Станислав Черчесов
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
(Лукас Оласа)
15′
Диего Коста
(Эдуард Сперцян)
31′
Нереализованные пенальти
Ахмат
Георгий Мелкадзе
45′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
9
Джон Кордоба
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
7
Виктор Са
77′
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
85′
88′
8
Данила Козлов
3
Тормена
30′
5
Жубал
77′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
46′
6
Кевин Ленини
51′
Ахмат
88
Гиорги Шелия
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
90
Усман Ндонг
85′
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
18′
81
Максим Сидоров
75′
13
Мохамед Конате
20
Максим Самородов
63′
10
Рифат Жемалетдинов
17
Эгаш Касинтура
88′
4
Турпал-Али Ибишев
77
Георгий Мелкадзе
75′
99
Анас Эль-Махрауи
42
Мануэль Келиано
63′
9
Брайан Мансилья
Статистика
Краснодар
Ахмат
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
19
13
Удары в створ
6
3
Угловые
5
5
Фолы
16
17
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
