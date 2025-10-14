Мусаев оценил расистский скандал со Сперцяном: «В этом не было никакого смысла»

После матча против «Ахмата» (2:0) сенегальский защитник грозненцев Усман Ндонг заявил, что Сперцян оскорбил его на расовой почве. Позже Эдуард записал видео, в котором опроверг все обвинения в свой адрес.
«Эдика знаю с 11 лет, знаю всю его семью. Практически во всех командах, где я с ним работал, он был капитаном. Уверен, что он не мог этого сказать, в этом не было никакой логики.
Да, мы тяжело начали матч с “Ахматом”, но второй тайм проходил уже под нашим контролем. Не было никакого смысла в провокации на 81−82-й минуте. Все шло к хорошему результату, к нашей победе. Надеюсь, было просто недопонимание. Эдик — не носитель испанского/португальского, на котором они общались. Произошла неприятная ситуация. Мы все люди южные, на почве расизма у нас ничего не происходило. Может быть, Ндонг его не так понял, только этим объясняю.
У нас хорошие отношения и с ФК “Ахмат”, и со Станиславом Саламовичем (Черчесовым). Надеюсь, это небольшое недопонимание, в Эдике нет никаких сомнений», — заявил Мусаев в интервью РБ Спорт.
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит дело Сперцяна и Ндонга в четверг, 16 октября.
Мурад Мусаев
Станислав Черчесов
Джон Кордоба
(Лукас Оласа)
15′
Диего Коста
(Эдуард Сперцян)
31′
Георгий Мелкадзе
45′
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
9
Джон Кордоба
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
7
Виктор Са
77′
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
85′
88′
8
Данила Козлов
3
Тормена
30′
5
Жубал
77′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
46′
6
Кевин Ленини
51′
88
Гиорги Шелия
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
90
Усман Ндонг
85′
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
18′
81
Максим Сидоров
75′
13
Мохамед Конате
20
Максим Самородов
63′
10
Рифат Жемалетдинов
17
Эгаш Касинтура
88′
4
Турпал-Али Ибишев
77
Георгий Мелкадзе
75′
99
Анас Эль-Махрауи
42
Мануэль Келиано
63′
9
Брайан Мансилья
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
