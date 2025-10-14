Мусаев оценил расистский скандал со Сперцяном: «В этом не было никакого смысла»

«Эдика знаю с 11 лет, знаю всю его семью. Практически во всех командах, где я с ним работал, он был капитаном. Уверен, что он не мог этого сказать, в этом не было никакой логики.



Да, мы тяжело начали матч с “Ахматом”, но второй тайм проходил уже под нашим контролем. Не было никакого смысла в провокации на 81−82-й минуте. Все шло к хорошему результату, к нашей победе. Надеюсь, было просто недопонимание. Эдик — не носитель испанского/португальского, на котором они общались. Произошла неприятная ситуация. Мы все люди южные, на почве расизма у нас ничего не происходило. Может быть, Ндонг его не так понял, только этим объясняю.



У нас хорошие отношения и с ФК “Ахмат”, и со Станиславом Саламовичем (Черчесовым). Надеюсь, это небольшое недопонимание, в Эдике нет никаких сомнений», — заявил Мусаев в интервью РБ Спорт.