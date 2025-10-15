«Для чего постоянно плести интриги?» Кокорин вспомнил время в «Спартаке»

И такое каждый день. При этом у меня и с ребятами, и с тренерским штабом, и с персоналом все сложилось нормально. Даже с болельщиками. Вначале три раза крикнули — иди на ***, а потом никаких проблем и с ними не было. Для чего постоянно плести интриги и в этом жить? Вместо того чтобы приехать, потренироваться, поесть и уехать домой готовиться к завтрашнему матчу, думаешь — блин, а тому сказали обо мне так, а этому донесли, что я игры сдаю. При этом меня сделали самым высокооплачиваемым футболистом в «Спартаке», которому надо было только довериться, чтобы я давал результат.