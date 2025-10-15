«Из РПЛ нужно выгнать большинство иностранцев на хрен». Кокорин поддержал ужесточение лимита на легионеров

— Министр спорта Михаил Дегтярев хочет резко ужесточить лимит на легионеров — до пяти на поле. Ваше мнение — это на пользу или во вред?
— Я за то, чтобы иностранцев был минимум и играли все наши ребята. Чем больше, чем лучше.
— А многие считают, что тогда россиянам будут платить незаслуженно большие деньги.
— Это как в наше время было, тут согласен. Мы получали за паспорт. Но сейчас время другое. Нужно выгнать большинство иностранцев на хрен, потому что там три червя — только в «Зените» суперлегионеры. Всех по домам, а нашим дать зеленый свет. Всех ставить и тем самым растить, развивать ребят. Я бы так делал. Указку дал бы сверху — и все.
— Думаете, стало бы лучше — без конкуренции?
— По крайней мере, выбор стал бы намного больше. А то, с тех пор как мы уехали, появились единицы. Сначала — Заха и Тюка, потом — Пиняев, Батраков, Кисляк. Но этого очень мало. Обидно!
— Но вы-то стали игроком основы без лимита, в острейшей конкуренции.
— Да я чудом попал в основу! Меня поставили в «Динамо» по стечению обстоятельств, потому что многие травмировались. Но я был конкурентоспособен, чтобы играть с большими дядями, поэтому все и говорили о моем таланте, природных данных, дриблинге, — сказал Кокорин в интервью «СЭ».