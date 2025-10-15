«Из РПЛ нужно выгнать большинство иностранцев на хрен». Кокорин поддержал ужесточение лимита на легионеров

— Это как в наше время было, тут согласен. Мы получали за паспорт. Но сейчас время другое. Нужно выгнать большинство иностранцев на хрен, потому что там три червя — только в «Зените» суперлегионеры. Всех по домам, а нашим дать зеленый свет. Всех ставить и тем самым растить, развивать ребят. Я бы так делал. Указку дал бы сверху — и все.