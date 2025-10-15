Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
4
:
Грузия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Боливия
0
П1
X
П2

«Из РПЛ нужно выгнать большинство иностранцев на хрен». Кокорин поддержал ужесточение лимита на легионеров

Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин, который в настоящее время является игроком кипрского «Ариса», поддержал идею об ужесточении лимита на легионеров в российской Премьер-лиге.

Источник: arisfc.com

— Министр спорта Михаил Дегтярев хочет резко ужесточить лимит на легионеров — до пяти на поле. Ваше мнение — это на пользу или во вред?

— Я за то, чтобы иностранцев был минимум и играли все наши ребята. Чем больше, чем лучше.

— А многие считают, что тогда россиянам будут платить незаслуженно большие деньги.

— Это как в наше время было, тут согласен. Мы получали за паспорт. Но сейчас время другое. Нужно выгнать большинство иностранцев на хрен, потому что там три червя — только в «Зените» суперлегионеры. Всех по домам, а нашим дать зеленый свет. Всех ставить и тем самым растить, развивать ребят. Я бы так делал. Указку дал бы сверху — и все.

— Думаете, стало бы лучше — без конкуренции?

— По крайней мере, выбор стал бы намного больше. А то, с тех пор как мы уехали, появились единицы. Сначала — Заха и Тюка, потом — Пиняев, Батраков, Кисляк. Но этого очень мало. Обидно!

— Но вы-то стали игроком основы без лимита, в острейшей конкуренции.

— Да я чудом попал в основу! Меня поставили в «Динамо» по стечению обстоятельств, потому что многие травмировались. Но я был конкурентоспособен, чтобы играть с большими дядями, поэтому все и говорили о моем таланте, природных данных, дриблинге, — сказал Кокорин в интервью «СЭ».