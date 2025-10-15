Кокорин рассказал, что «Спартак» подписал с ним контракт назло «Зениту»

«И они тоже подписали меня для того, чтобы плюнуть в лицо “Зениту”, — сказал Кокорин. — Эти два клуба любят между собой такое устраивать. Так, наоборот, вы вложили огромные деньги в человека — дайте ему возможность показывать результаты и обыгрывать тот же “Зенит”. А у меня на ровном месте начались с ними такие скандалы, что чувствовал себя пацаном, который пришел из второй команды».