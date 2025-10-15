Кокорин рассказал, что «Спартак» подписал с ним контракт назло «Зениту»

ТАСС, 15 октября. Московский «Спартак» в 2020 году подписал контракт с футболистом Александром Кокориным, чтобы уколоть петербургский «Зенит». Об этом нападающий рассказал «Спорт-Экспрессу».
Кокорин перешел в «Спартак» из «Зенита» в августе 2020 года, за красно-белых футболист отыграл полгода.
«И они тоже подписали меня для того, чтобы плюнуть в лицо “Зениту”, — сказал Кокорин. — Эти два клуба любят между собой такое устраивать. Так, наоборот, вы вложили огромные деньги в человека — дайте ему возможность показывать результаты и обыгрывать тот же “Зенит”. А у меня на ровном месте начались с ними такие скандалы, что чувствовал себя пацаном, который пришел из второй команды».
Кокорину 34 года, с 2022 года он выступает за кипрский «Арис». Также в Мир — Российской премьер-лиге он играл за московское «Динамо» и «Сочи». В составе «Зенита» форвард стал чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны. За сборную России нападающий провел 48 матчей, в которых забил 12 мячей.