Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
4
:
Грузия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2

Кокорин рассказал, что «Спартак» подписал с ним контракт назло «Зениту»

Нападающий выступал за красно-белых в сезоне-2020/21.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 15 октября. Московский «Спартак» в 2020 году подписал контракт с футболистом Александром Кокориным, чтобы уколоть петербургский «Зенит». Об этом нападающий рассказал «Спорт-Экспрессу».

Кокорин перешел в «Спартак» из «Зенита» в августе 2020 года, за красно-белых футболист отыграл полгода.

«И они тоже подписали меня для того, чтобы плюнуть в лицо “Зениту”, — сказал Кокорин. — Эти два клуба любят между собой такое устраивать. Так, наоборот, вы вложили огромные деньги в человека — дайте ему возможность показывать результаты и обыгрывать тот же “Зенит”. А у меня на ровном месте начались с ними такие скандалы, что чувствовал себя пацаном, который пришел из второй команды».

Кокорину 34 года, с 2022 года он выступает за кипрский «Арис». Также в Мир — Российской премьер-лиге он играл за московское «Динамо» и «Сочи». В составе «Зенита» форвард стал чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны. За сборную России нападающий провел 48 матчей, в которых забил 12 мячей.