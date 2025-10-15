«Суд с ЦСКА? Так сложилось. Мы остались в великолепных отношениях». Федотов — о решении CAS, «Спартаке» и Кисляке

30 сентября спортивный арбитражный суд (CAS) обязал ЦСКА выплатить Владимиру Федотову 630,7 тысячи евро. Тренер покинул московский клуб летом 2024-го и обратился в CAS из-за отсутствия компенсации после досрочного расторжения контракта.
В итоге суд частично удовлетворил иск специалиста, обязав выплатить ему сумму, примерно равную трем месячным окладам. Хотя изначально, как отметили в ЦСКА, истец запрашивал более двух миллионов евро.
В интервью «СЭ» Федотов прокомментировал решение CAS, а также рассказал об отношениях с руководством армейцев и оценил прогресс Матвея Кисляка.
Никакого конфликта нет
— Многих смутило, что вы в принципе решили судиться с ЦСКА.
— Эта тема закрыта. Комментарии были даны. Ни у кого никаких обид не осталось. Это творческий процесс. Недоразумение. По-другому и не скажешь.
— Вы общались после этой истории с руководством ЦСКА? Например, с Романом Бабаевым.
— Пока нет.
— Как вы думаете, в каких вы отношениях?
— Я вообще такой человек… По крайней мере, так родители приучили — не помнить чего-то плохого. Мы очень хорошо взаимодействовали с клубом, достигали поставленных целей. Расставание всегда оставляет недосказанность. Но мы спокойно пожали руки после завершения нашего сотрудничества, не имея претензий. То, что было в правовом поле… Так сложилось.
— Прошлым летом вы были сильно огорчены решением руководства?
— Наверное, [увольнение] всегда неприятно. Добиваешься или не добиваешься чего-то с командой, ты все в нее вкладываешь — без остатка. Любое расставание, вне зависимости от его причин и формата, — это огромное огорчение. Потому что это не просто годы работы, но и друзья, товарищи, с которыми ты ежедневно грызешь соль. Это самое сложное в тренерской профессии. Но жизнь не останавливается, надо двигаться дальше. Что бы там ни говорили и ни писали, у меня со всеми остаются хорошие добропорядочные отношения. В этом плане никаких конфликтов у меня нет. Мы со всеми плодотворно работали и остались в великолепных отношениях. Если это не так, пусть кто-то скажет.
«Спартак»? Ни с одним клубом не веду переговоров
— В последнее время писали, что вы — один из кандидатов на пост главного тренера «Спартака».
— На заборе тоже что-то написано. А там всегда лежат дрова.
— То есть к вам пока не обращались?
— Ни с одним клубом не веду переговоров. Со мной на связь никто не выходил. Поэтому это беспредметный разговор. Тренерская профессия так устроена: сидишь, ждешь…
— Как на рыбалке.
— Примерно, да. Не клюет, а потом рыба активизировалась — и обретаешь работу.
— Вы больше года без команды. Это не странно с учетом вашей продуктивной работы в ЦСКА?
— На все воля Божья.
— Когда уходили, была уверенность, что предложений будет больше?
— Не в этом дело. В жизни каждого человека есть некая граница и жизненные обстоятельства. В 17 лет я стал футболистом. Потом переключился на тренерскую карьеру. Сейчас такой отрезок, который, наверное, Господь дал, чтобы я обернулся назад, увидел, что рядом есть родные и близкие, которым в свое время уделял мало внимания. Ну и есть ряд других не зависящих от меня обстоятельств, которые не позволили кого-то возглавить за этот период.
Успех Кисляка — заслуга нашего штаба? Это наша работа
— С какими эмоциями вы смотрели на то, как восторгаются успехами Марко Николича?
— ЦСКА взял Кубок России, бронзовые медали. Это заслуженно. Только тренер, окружение, команда и клуб понимают, какими усилиями это достигается. Марко неслучайно получил предложение возглавить ЦСКА. Он был на виду.
— Что вы думаете про уход Николича из команды после слов в победной раздевалке о том, что теперь он идет за чемпионством?
— Это вопрос к Николичу. Я никакого отношения к нему не имею. Каждый день мы сталкиваемся с разными ситуациями. И говорить, что «я бы так не поступил» — просто неправильно. Мы многое не знаем. Человек вправе поступать так, как он считает нужным.
— Матвей Кисляк стал звездой ЦСКА. А ведь именно вы привлекли его во взрослую команду.
— Вот вспомнили, что этих молодых необстрелянных ребят из молодежной команды привлек наш тренерский штаб… И они именно с нами поехали на первые сборы. Мы вместе с тренерами молодежки выбирали, кто этого достоин.
Перед ЦСКА всегда стоят высокие задачи. Молодым ребятам из-за этого очень непросто. Не каждому дано в 17 лет выходить в стартовом составе. Но они поехали с нами, оставили о себе хорошее впечатление. Ребята себя показали и остались в команде.
— Гордитесь, что причастны к успеху Матвея?
— Это наша работа. Чем гордиться? Мы вкладывали силы и знания в этих ребят — как и в других, которые были до них. И будут после. Те знания, которые были у нас, мы без остатка передавали ребятам — чтобы они понимали, как достигать результата.