«Суд с ЦСКА? Так сложилось. Мы остались в великолепных отношениях». Федотов — о решении CAS, «Спартаке» и Кисляке

— Наверное, [увольнение] всегда неприятно. Добиваешься или не добиваешься чего-то с командой, ты все в нее вкладываешь — без остатка. Любое расставание, вне зависимости от его причин и формата, — это огромное огорчение. Потому что это не просто годы работы, но и друзья, товарищи, с которыми ты ежедневно грызешь соль. Это самое сложное в тренерской профессии. Но жизнь не останавливается, надо двигаться дальше. Что бы там ни говорили и ни писали, у меня со всеми остаются хорошие добропорядочные отношения. В этом плане никаких конфликтов у меня нет. Мы со всеми плодотворно работали и остались в великолепных отношениях. Если это не так, пусть кто-то скажет.