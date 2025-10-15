РФС выразил обеспокоенность финансовым состоянием «Ростова»

По его словам, в письме РФС обращает внимание на дефицит источников финансирования клуба на 2025 год, вызванный в том числе неисполнением договорных обязательств по выделению средств от спонсоров и жертвователей, договоры с которыми были предоставлены в рамках прохождения процедуры лицензирования, а также сокращение количества спонсоров, жертвователей и партнеров клуба, прогнозируемое с 1 января 2026 года. РФС просит руководство и собственников «Ростова» оперативно предпринять меры по устранению сложившихся проблем для прохождения процедуры лицензирования на новый сезон.