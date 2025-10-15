РФС выразил обеспокоенность финансовым состоянием «Ростова»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 окт — РИА Новости. «Ростов» получил письмо от Российского футбольного союза (РФС), в котором выражается озабоченность финансовым состоянием клуба, соответствующие действия по устранению проблем принимаются руководством уже несколько месяцев, сообщил журналистам генеральный директор команды из Ростова-на-Дону Игорь Гончаров.
В среду стало известно, что Арташес Арутюнянц покинул пост президента «Ростова» по собственному желанию.
«Сегодня поступило письмо от Российского футбольного союза, в котором выражается серьезная озабоченность финансовым состоянием ФК “Ростов”. Мы полностью разделяем озабоченность РФС в связи со сложившейся ситуацией и уже на протяжении нескольких месяцев предпринимаем соответствующие действия», — сказал Гончаров.
По его словам, в письме РФС обращает внимание на дефицит источников финансирования клуба на 2025 год, вызванный в том числе неисполнением договорных обязательств по выделению средств от спонсоров и жертвователей, договоры с которыми были предоставлены в рамках прохождения процедуры лицензирования, а также сокращение количества спонсоров, жертвователей и партнеров клуба, прогнозируемое с 1 января 2026 года. РФС просит руководство и собственников «Ростова» оперативно предпринять меры по устранению сложившихся проблем для прохождения процедуры лицензирования на новый сезон.
Гончаров напомнил, что долги у «Ростова» существуют не первый день. «Повторюсь, в последние месяцы мы действительно продвигаемся в решении этой проблемы. Делаем все, чтобы улучшить текущую ситуацию. Команда продолжает работать в штатном режиме, впереди гостевая игра против “Спартака”», — добавил генеральный директор «Ростова».
В текущем сезоне «Ростов», набрав 13 очков после 11 туров, занимает десятое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В прошлом сезоне клуб дошел до суперфинала Кубка России, где уступил московскому ЦСКА в серии пенальти.