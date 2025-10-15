Ричмонд
Соболев вошел в десятку лучших игроков мира в верховой борьбе за мяч

CIES включил трех футболистов РПЛ в топ-20 рейтинга лучших игроков национальных чемпионатов в верховой борьбе за мяч. Соболев занял девятое место, Дзюба — 11-е, Кордоба — 19-е.

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев занял девятое место в списке игроков национальных чемпионатов за последние шесть месяцев, лучше всех проявивших себя в верховой борьбе, по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

CIES оценивал количество и успешность выигранных воздушных дуэлей у атакующих игроков в сравнении со средними показателями в команде.

Лучшим в рейтинге является Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити». Далее следуют Жозе Лопеш из «Палмейраса», Роналдо Мартинес из аргентинского «Платенсе» и Барнабаш Варга из венгерского «Ференцвароша».

В первую двадцатку также вошли Артем Дзюба из «Акрона» (11-й) и Джон Кордоба из «Краснодара» (17-й). В топ-50 оказались всего шесть игроков из АПЛ, по три футболиста из чемпионатов Японии и Южной Кореи.

Соболев, рост которого составляет 195 см, в этом сезоне провел 14 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил пять мячей и сделал две голевые передачи.