Футбольные клубы России потратили рекордные за пять лет деньги на трансферы

Летнее трансферное окно в сезоне-2025/26 проходило с 20 июня по 11 сентября включительно. За этот период доходы от клубов от продаж игроков составили 64,61 млн евро. По сравнению с прошлым летним трансферным окном доходы клубов сократились на 21,54 млн, а расходы на переходы футболистов увеличились на 6,14 млн.