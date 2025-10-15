Футбольные клубы России потратили рекордные за пять лет деньги на трансферы

Летнее трансферное окно в сезоне-2025/26 проходило с 20 июня по 11 сентября включительно. За этот период доходы от клубов от продаж игроков составили 64,61 млн евро. По сравнению с прошлым летним трансферным окном доходы клубов сократились на 21,54 млн, а расходы на переходы футболистов увеличились на 6,14 млн.
Всего в клубы РПЛ из команд других стран перешли 55 футболистов, а покинули составы клубов чемпионата России 43 игрока. Всего в РПЛ в текущем сезоне заявлено 765 футболистов, из них — 125 легионеров.