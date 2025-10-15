Акинфеев выпустил автобиографию: «Заголовок звучит нескромно и лично мне не нравится»

Также честно скажу, что заголовок звучит нескромно и лично мне не нравится. Но мои друзья и коллеги, а также издательство «Бомбора» тут взяли работу и ответственность на себя. Говорят, что вопрос изучили, и с 4 лет до 39 никто в одном клубе не играл никогда. И это я еще не закончил, кстати! Так или иначе, спасибо им за помощь, так как сам я бы, конечно, эту идею в голове бы в итоге и оставил. И, конечно, огромное спасибо замечательному журналисту Елене Вайцеховской, с которой мы много раз встречались и которая помогла мне собрать воспоминания воедино.