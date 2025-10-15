Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2

Акинфеев выпустил автобиографию: «Заголовок звучит нескромно и лично мне не нравится»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев анонсировал выход автобиографической книги. Книга 39-летнего футболиста названием «Игорь Акинфеев. Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола» поступит в продажу 6 ноября.

Источник: Sport24

"Друзья, сегодня у меня особенный, волнительный день. Выходит моя автобиографическая книга.

Все началось с банальной, но давней идеи разобраться в себе, собрать воедино все события и воспоминания. Да, может глупо, но изначально действительно хотелось скорее поковыряться у себя в голове, нежели сделать что-то «напоказ». Но задумка превратилась в историю, которой я очень хочу поделиться с вами. И это не «напоказ», тут все искренне и по-настоящему — все, как было. И о трудностях, об одиночестве, о секундах, ради которых живешь, о моей семье, о команде, без которой я никто.

Также честно скажу, что заголовок звучит нескромно и лично мне не нравится. Но мои друзья и коллеги, а также издательство «Бомбора» тут взяли работу и ответственность на себя. Говорят, что вопрос изучили, и с 4 лет до 39 никто в одном клубе не играл никогда. И это я еще не закончил, кстати! Так или иначе, спасибо им за помощь, так как сам я бы, конечно, эту идею в голове бы в итоге и оставил. И, конечно, огромное спасибо замечательному журналисту Елене Вайцеховской, с которой мы много раз встречались и которая помогла мне собрать воспоминания воедино.

Я верю, наша книга вдохновит не только будущих или настоящих спортсменов, но и всех, кто на своем жизненном пути сталкивается с вызовами. Они были, есть и будут у каждого из нас. Друзья, давайте принимать их и справляться. По-другому никак", — написал Акинфеев.