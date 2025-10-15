Скандальный легионер «Спартака» с ужасом вспоминает Россию: «Я не мог выйти из дома без охраны!»

Мне было очень страшно, но там я встретил его [Харитоновского] и его семью, все прошло хорошо. Он молодой парень, я извинился, не хотел причинять ему боль. Мне не повезло с дисквалификацией, но ему не повезло еще больше. Сначала он очень злился на меня, но когда посмотрел эпизод по телевизору, то понял, что это было невезение — он тоже мог причинить мне боль. Он смирился с ситуацией и с нетерпением ждет следующего сезона, когда снова будет готов.