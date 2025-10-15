Скандальный легионер «Спартака» с ужасом вспоминает Россию: «Я не мог выйти из дома без охраны!»

В марте 2005-го в «Спартак» перешел 22-летний австрийский защитник Эмануэль Погатец. Он принадлежал немецкому «Байеру», а в Россию приехал на полгода в аренду.
Несмотря на это, в первых же матчах Погатец хорошо проявил себя, а его связка в обороне с Неманьей Видичей выглядела перспективно.
Погатец разрушил карьеру молодого российского игрока. Тот ушел из футбола в 25 лет
В России Погатец провел всего 11 матчей, но запомнился фанатам надолго. Все из-за жуткого эпизода в матче с «Шинником», когда Погатец нанес тяжелую травму молодому российскому футболисту.
В том матче 20-летний Ярослав Харитонский дебютировал во взрослом футболе, но Погатец его не пощадил: пошел в грубый отбор и получил прямую красную в самом начале игры. Харитонский перенес двойной перелом ноги и никогда больше не сыграл в РПЛ, завершив карьеру в 25 лет.
«Принимаю на бровке мяч. Вижу, Погатец на меня катится. Пересматривал видео и понимаю, что сейчас я бы ногу убрал. Но тогда я был совсем неопытным и не ожидал, что есть такие отмороженные футболисты, которые могут прыгнуть в опорную. Ну и еще синтетика сыграла свою роль: на ней нога стоит жестко. На натуральном поле мы, возможно, проехали бы чуть назад. Конечно, это был умышленный фол», — вспоминал Харитонский.
Погатец получил дисквалификацию на полгода — на этом его карьера в «Спартаке» кончилась. Австриец покинул клуб, почти сразу перебравшись в английский «Мидлсбро», с которым добрался до финала Кубка УЕФА.
Погатец провел в России всего пару месяцев, но рассказывал о нашей стране в Англии не самые приятные вещи. Сначала поведал журналистам, как вернулся в Россию, чтобы найти в Самаре Харитонского и извиниться. Возможно, именно это помогло Погатецу сократить срок дисквалификации до восьми матчей:
"Во время и после игры я не понимал, что он так сильно пострадал. Я не говорю по-русски и вообще ни на каком иностранном языке. После игры я вернулся домой в Австрию, через четыре дня мне позвонил журналист из Москвы и сказал, что игрок сильно пострадал, поэтому меня дисквалифицировали на шесть месяцев.
Услышав это, я поехал в Москву, а затем четыре часа ехал на машине до Самары. Я был один, а потом встретил некого юриста Грамматикова (основатель Профсоюза футболистов и тренеров России. — Sport24). Я никогда раньше с ним не встречался и не знал, действительно ли он юрист. Это было очень опасно: когда я открывал дверь в Самаре, не знал, кто там будет.
Мне было очень страшно, но там я встретил его [Харитоновского] и его семью, все прошло хорошо. Он молодой парень, я извинился, не хотел причинять ему боль. Мне не повезло с дисквалификацией, но ему не повезло еще больше. Сначала он очень злился на меня, но когда посмотрел эпизод по телевизору, то понял, что это было невезение — он тоже мог причинить мне боль. Он смирился с ситуацией и с нетерпением ждет следующего сезона, когда снова будет готов.
Журналисты в Москве писали, что я сбежал из страны, что мне нет дела до игрока. Но я поехал, чтобы извиниться и узнать, как у него дела. Я хотел показать, что мне не все равно. Я также договорился, что он может поехать бесплатно в Леверкузен на физиотерапию, если захочет. У молодых российских игроков и их семей не так много денег, они надеются только на клуб".
Погатец боялся в Москве выходить на улицу. В Англии он повторил свой жуткий фол
Погатец был красноречив и рассказал британским журналистам о творившихся в Москве ужасах. Заявил, что это «угнетающий» город, где «нет ни деревьев, ничего, только машины». В Москве Погатец боялся выходить из дома без охраны, а атмосфера дерби «Спартака» с «Динамо» привела его в ужас: «На стадионе было полно полиции, а болельщики просто ненавидели друг друга».
Упомянул Погатец и о бедности, которую увидел в Москве: «В России все было очень странно. Но это пошло мне на пользу, я многое повидал там. В Москве много денег и богатых людей — Абрамович лишь один из них. Но я видел, что там также много, очень много бедных людей и что футбол — это еще не вся жизнь».
Спустя время Погатец смягчил свое мнение: в 2017-м признал, что после ухода следит за «Спартаком» по русскоязычному каналу, а его период в России был лучшим в карьере:
«Мне довелось поиграть в разных странах и клубах, но несколько месяцев, которые я играл в “Спартаке”, до сих пор вспоминаю с особой теплотой. Наверное, это был лучший период в моей карьере. Я играл в очень популярных клубах Германии, Англии, США, но, наверное, нигде не было такой поддержки болельщиков и такой хорошей атмосферы в команде».
Погатец построил неплохую европейскую карьеру, но и там заслужил статус «мясника» из-за грубых фолов. В 2008-м, уже будучи капитаном «Мидлсбро», совершил грубейший подкат в ноги 19-летнего полузащитника «МЮ» Родриго Поссебона. У парня было подозрение на перелом, ночь он провел в больнице. После матча Алекс Фергюсон в интервью рвал и метал:
«Это выглядело отвратительно. Поссебон только дебютировал и сразу же получил такую тяжелейшую травму. Первые 10 минут после этого фола мы все были в шоке. В такой ситуации соперник всегда заявляет, что не виноват. Со скамейки “Мидлсбро” кто-то даже крикнул, что фол не заслуживал удаления и что с нашим игроком все в порядке. Но потом они хотя бы извинились. Я посмотрел повтор эпизода со столкновением, вряд ли мне захочется взглянуть на него еще раз. Мы надеемся, что все обойдется, но травма показалась мне очень серьезной».
Денис Лебеденко