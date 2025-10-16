Орлов — о Карпине: «Зачем сидеть на двух стульях? Ради чего? Надо выбирать одно из двух»

— И мне кажется, что и не станут. Они игроки не того уровня, чтобы идти в московскую команду. А Карпин их взял, чтобы ему было, на кого опираться… После травмы восстановился Тюкавин, но ему еще надо возвратиться в свою форму, пока он от нее далек. Ну и Тюкавин — зависимый игрок. И важно, чтобы ему кто-то помогал из глубины — как Вендел, Барриос, Дуглас Сантос, которые в центре поля создавали превосходство «Зенита». И было бы много голевых моментов — в идеале 10, но хотя бы 2−3. Конечно, в «Динамо» есть Бителло, который задает тон. Но ему надо найти еще лучший язык с российскими игроками, а времени на это нет.