Орлов — о Карпине: «Зачем сидеть на двух стульях? Ради чего? Надо выбирать одно из двух»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов в интервью «РБ Спорт» высказал мнение о выступлении московского «Динамо» под руководством Валерия Карпина по итогам 11 туров текущего сезона РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

Бело-голубые идут на восьмой строчке в таблице, имея в активе 15 очков.

— После трети сезона можно ли назвать оправданным приглашение Валерия Карпина в московское «Динамо»?

— Нет. Он и себя поставил в сложную ситуацию, и клуб. Ну зачем ему сидеть на двух стульях? Ради чего? Надо выбирать одно из двух. Если ты хочешь, чтобы «Динамо» боролось за медали, ты должен быть постоянно с командой. Да и игра бело-голубых при Карпине пока особо не меняется — каждый играет за себя. Пропустили 17 мячей! Ну куда это годится. Карпин пригласил из «Ростова» Глебова и Осипенко — но стали ли они лидерами команды?

— Пока, похоже, нет.

— И мне кажется, что и не станут. Они игроки не того уровня, чтобы идти в московскую команду. А Карпин их взял, чтобы ему было, на кого опираться… После травмы восстановился Тюкавин, но ему еще надо возвратиться в свою форму, пока он от нее далек. Ну и Тюкавин — зависимый игрок. И важно, чтобы ему кто-то помогал из глубины — как Вендел, Барриос, Дуглас Сантос, которые в центре поля создавали превосходство «Зенита». И было бы много голевых моментов — в идеале 10, но хотя бы 2−3. Конечно, в «Динамо» есть Бителло, который задает тон. Но ему надо найти еще лучший язык с российскими игроками, а времени на это нет.

«Динамо» надо ставить игру — и чем быстрее Карпину удастся это сделать, тем быстрее команда начнет набирать очки. Перед стартом сезона столько денег потратили, говорили о золотых медалях, а сейчас уже Лев Лещенко, их преданный болельщик, говорит, мол, я пойму Валерия Карпина, если он подаст в отставку… Но «Динамо» само себе это все придумало. Неслучайно Дмитрий Гафин ушел в отставку, значит, какая-то внутренняя ситуация там есть.

