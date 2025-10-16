Орлов назвал две «очевидные» проблемы «Зенита»

— У «Зенита» есть проблема в том, что не все игроки одинаково готовы физически. Но набирают. И, конечно, эти футболисты мастеровитее других. Хотя есть проблемы в игре в обороне — это очевидно. На место в таблице я бы сейчас внимания не обращал — там мало очков разница между лидирующими командами, очень высокая плотность. Так что интрига наверху очень классная, каждый матч интересен, — говорит Орлов.