Орлов назвал две «очевидные» проблемы «Зенита»

— У «Зенита» есть проблема в том, что не все игроки одинаково готовы физически. Но набирают. И, конечно, эти футболисты мастеровитее других. Хотя есть проблемы в игре в обороне — это очевидно. На место в таблице я бы сейчас внимания не обращал — там мало очков разница между лидирующими командами, очень высокая плотность. Так что интрига наверху очень классная, каждый матч интересен, — говорит Орлов.
— Победа «Зенита» в Краснодаре и последующая ничья с «Акроном» — как это можно оценить?
— То, что «Зенит» обыграл «Краснодар» — это самое главное, в такой нервной борьбе, в принципиальном матче. Но там была доля везения, вспомните, как быстро «Краснодар» создал пару опаснейших моментов, в одном из которых Кривцов не попал по воротам, а во втором — спас Денис Адамов, — цитирует Орлова «РБ Спорт».
Заур Тедеев
Сергей Семак
Дуглас Сантос
36′
Педро
(Маркус Вендел)
11′
Артем Дзюба
90+5′
78
Александр Васютин
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
23
Кристиян Бистрович
80
Хетаг Хосонов
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
86′
87′
8
Константин Марадишвили
7
Эдгар Севикян
60′
17
Солтмурад Бакаев
6
Максим Кузьмин
73′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
20
Педро
10
Максим Глушенков
25
Страхиня Эракович
33
Нино
31
Густаво Мантуан
59′
6
Ваня Дркушич
11
Луис Энрике
80′
30
Матео Кассьерра
7
Александр Соболев
60′
17
Андрей Мостовой
5
Вильмар Барриос
80′
32
Лусиано Гонду
8
Маркус Вендел
90′
21
Александр Ерохин
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти