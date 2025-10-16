Ричмонд
Орлов назвал две «очевидные» проблемы «Зенита»

Популярный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов обозначил основное проблемы петербургского клуба на текущий момент.

Источник: РИА "Новости"

— У «Зенита» есть проблема в том, что не все игроки одинаково готовы физически. Но набирают. И, конечно, эти футболисты мастеровитее других. Хотя есть проблемы в игре в обороне — это очевидно. На место в таблице я бы сейчас внимания не обращал — там мало очков разница между лидирующими командами, очень высокая плотность. Так что интрига наверху очень классная, каждый матч интересен, — говорит Орлов.

— Победа «Зенита» в Краснодаре и последующая ничья с «Акроном» — как это можно оценить?

— То, что «Зенит» обыграл «Краснодар» — это самое главное, в такой нервной борьбе, в принципиальном матче. Но там была доля везения, вспомните, как быстро «Краснодар» создал пару опаснейших моментов, в одном из которых Кривцов не попал по воротам, а во втором — спас Денис Адамов, — цитирует Орлова «РБ Спорт».

Акрон
1:1
Первый тайм: 1:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
4.10.2025, 13:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Сергей Семак
Голы
Акрон
Дуглас Сантос
36′
Зенит
Педро
(Маркус Вендел)
11′
Нереализованные пенальти
Акрон
Артем Дзюба
90+5′
Составы команд
Акрон
78
Александр Васютин
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
23
Кристиян Бистрович
80
Хетаг Хосонов
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
86′
87′
8
Константин Марадишвили
7
Эдгар Севикян
60′
17
Солтмурад Бакаев
6
Максим Кузьмин
73′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
20
Педро
10
Максим Глушенков
25
Страхиня Эракович
33
Нино
31
Густаво Мантуан
59′
6
Ваня Дркушич
11
Луис Энрике
80′
30
Матео Кассьерра
7
Александр Соболев
60′
17
Андрей Мостовой
5
Вильмар Барриос
80′
32
Лусиано Гонду
8
Маркус Вендел
90′
21
Александр Ерохин
Статистика
Акрон
Зенит
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
8
14
Удары в створ
1
1
Угловые
1
7
Фолы
23
8
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти