Семак об отсутствии талантливых молодых воспитанников в команде: «Ничего страшного. Проблема не в “Зените”

— Есть точка зрения о том, что в других клубах в нынешней ситуации и при текущем лимите появились талантливые молодые футболисты, а в «Зените» их нет.
— Ничего страшного. Была плеяда и есть в «Краснодаре», будет и в «Зените», это вопрос времени. Появятся те игроки, которые готовы конкурировать — будут молодые и в «Зените». Проблема не в «Зените». Восьмой год я в команде. Можете назвать хоть одного игрока, который бы прошел через сборы главной команды, через структуру «Зенита», который бы сейчас играл за рубежом или в командах РПЛ, решая при этом самые высокие задачи?
— Вы имеете в виду, что отсутствие таких игроков — вопрос системы подготовки «Зенита»?
— Работа академии, система подготовки клуба не должны, на мой взгляд, оцениваться с точки зрения того, сколько игроков (системы клуба) играет в главной команде, учитывая то, какие задачи ставит главная команда. Вы прекрасно понимаете, что если игрок, заканчивая академию, выступает в ЮФЛ, потом в молодежной команде и даже в «Зените-2», то попасть в РПЛ, минуя «серебро», «бронзу», ФНЛ, и заиграть там — это нереально. Нужно быть мегаталантливым игроком. Которые рождаются, да — как Батраков, Кисляк. Но их не так много. И это нормально, — цитирует Семака «РБ Спорт».