Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.85
П2
2.12
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.87
П2
2.21
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.74
П2
4.91
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бавария
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.12
X
8.60
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.20
X
10.25
П2
21.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.74
П2
4.94
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.95
П2
1.97
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
1.50
X
6.09
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Славия Пр
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
7.75
X
6.18
П2
1.42
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
1
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
6
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Боруссия Д
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
1
:
Аякс
2
П1
X
П2

Семак об отсутствии талантливых молодых воспитанников в команде: «Ничего страшного. Проблема не в “Зените”

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что его не беспокоит тот факт, что в команде не появляются собственные молодые талантливые воспитанники.

Источник: РИА "Новости"

— Есть точка зрения о том, что в других клубах в нынешней ситуации и при текущем лимите появились талантливые молодые футболисты, а в «Зените» их нет.

— Ничего страшного. Была плеяда и есть в «Краснодаре», будет и в «Зените», это вопрос времени. Появятся те игроки, которые готовы конкурировать — будут молодые и в «Зените». Проблема не в «Зените». Восьмой год я в команде. Можете назвать хоть одного игрока, который бы прошел через сборы главной команды, через структуру «Зенита», который бы сейчас играл за рубежом или в командах РПЛ, решая при этом самые высокие задачи?

— Вы имеете в виду, что отсутствие таких игроков — вопрос системы подготовки «Зенита»?

— Работа академии, система подготовки клуба не должны, на мой взгляд, оцениваться с точки зрения того, сколько игроков (системы клуба) играет в главной команде, учитывая то, какие задачи ставит главная команда. Вы прекрасно понимаете, что если игрок, заканчивая академию, выступает в ЮФЛ, потом в молодежной команде и даже в «Зените-2», то попасть в РПЛ, минуя «серебро», «бронзу», ФНЛ, и заиграть там — это нереально. Нужно быть мегаталантливым игроком. Которые рождаются, да — как Батраков, Кисляк. Но их не так много. И это нормально, — цитирует Семака «РБ Спорт».