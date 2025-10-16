Семак объяснил прогресс Кругового в ЦСКА: «Молодец, только рад за него»

Круговой выступал за «Зенит» под руководством Семака с 2019 по 2024 год.
— Удивлены прогрессом Кругового в ЦСКА?
— Нет.
— Все-таки в «Зените» сидел под Дугласом, а в ЦСКА сменил позицию и играет.
— В том-то и дело, что он сменил позицию. Конечно, Дане было удобно играть с тройкой центральных защитников. Сейчас его выдвинули ближе к атаке, используют его качества, скорость. Молодец, только рад за него, — заявил Семак в интервью РБ Спорт.
В текущем сезоне 27-летний Данил Круговой провел за ЦСКА 17 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 5 миллионов евро.