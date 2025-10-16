Дюков считает перебором поведение тренера «Спартака» Станковича

— Тренер должен быть эмоциональным. Но, на мой взгляд, конечно, иногда в его поведении есть некоторый перебор. Главное, чтобы это помогало команде. Если это будет помогать команде… Если это нравится болельщикам «Спартака», то пожалуйста.
— Вам нравится?
— Иногда он перебирает. Главное, чтобы был результат.
19 сентября Станкович был дисквалифицирован на один месяц после удаления в матче 8-го тура чемпионата России с «Динамо» (2:2).
47-летний серб возглавляет красно-белых с лета 2024 года. В прошедшем сезоне команда под его руководством заняла четвертое место в РПЛ.
В текущем розыгрыше «Спартак» после 11 туров с 18 очками занимает шестое место в турнирной таблице.
Автор: Микеле Антонов
Деян Станкович
Джонатан Альба
Эсекиэль Барко
(Ливай Гарсия)
85′
Тимур Сулейманов
54′
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
43′
11
Ливай Гарсия
7
Пабло Солари
4
Александр Джику
26′
2
Олег Рябчук
61′
27
Игорь Дмитриев
90+3′
35
Кристофер Мартинс
74′
47
Роман Зобнин
10
Маркиньос
61′
9
Манфред Угальде
6
Срджан Бабич
10′
3
Кристофер Ву
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
50′
7
Роналдо
40
Илья Вахания
69
Егор Голенков
8
Алексей Миронов
74′
89′
58
Даниил Шанталий
10
Кирилл Щетинин
36′
46′
5
Данила Прохин
18
Константин Кучаев
29′
46′
62
Иван Комаров
80′
99
Тимур Сулейманов
75′
9
Мохаммад Мохеби
77′
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти