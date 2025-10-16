Ричмонд
Дюков считает перебором поведение тренера «Спартака» Станковича

Президент РФС Александр Дюков в разговоре с «СЭ» поделился мнением об эмоциональности главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Источник: РИА "Новости"

— Тренер должен быть эмоциональным. Но, на мой взгляд, конечно, иногда в его поведении есть некоторый перебор. Главное, чтобы это помогало команде. Если это будет помогать команде… Если это нравится болельщикам «Спартака», то пожалуйста.

— Вам нравится?

— Иногда он перебирает. Главное, чтобы был результат.

19 сентября Станкович был дисквалифицирован на один месяц после удаления в матче 8-го тура чемпионата России с «Динамо» (2:2).

47-летний серб возглавляет красно-белых с лета 2024 года. В прошедшем сезоне команда под его руководством заняла четвертое место в РПЛ.

В текущем розыгрыше «Спартак» после 11 туров с 18 очками занимает шестое место в турнирной таблице.

Автор: Микеле Антонов

Спартак
1:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
18.10.2025, 15:15 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Джонатан Альба
Голы
Спартак
Эсекиэль Барко
(Ливай Гарсия)
85′
Ростов
Тимур Сулейманов
54′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
43′
11
Ливай Гарсия
7
Пабло Солари
4
Александр Джику
26′
2
Олег Рябчук
61′
27
Игорь Дмитриев
90+3′
35
Кристофер Мартинс
74′
47
Роман Зобнин
10
Маркиньос
61′
9
Манфред Угальде
6
Срджан Бабич
10′
3
Кристофер Ву
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
50′
7
Роналдо
40
Илья Вахания
69
Егор Голенков
8
Алексей Миронов
74′
89′
58
Даниил Шанталий
10
Кирилл Щетинин
36′
46′
5
Данила Прохин
18
Константин Кучаев
29′
46′
62
Иван Комаров
80′
99
Тимур Сулейманов
75′
9
Мохаммад Мохеби
77′
Статистика
Спартак
Ростов
Желтые карточки
2
6
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
12
14
Удары в створ
3
7
Угловые
5
3
Фолы
11
16
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
