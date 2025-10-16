Андрей Тихонов фразой «это как заповедь» исключил работу в ЦСКА

Восьмикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Тихонов заявил в эфире «Матч ТВ», что не принял бы предложение стать главным тренером ЦСКА.
Тихонов отметил, что когда долго играешь в одной команде, «часть сердца остается там».
«Допустим, (Валерий) Карпин играл в “Спартаке”, но я не думаю, что он пойдет, если его позовут, в ЦСКА, хотя все может быть — он же пошел в “Ростов”, он же пошел в “Динамо”, то есть люди сами выбирают свой путь. Почему Карпин не может поработать в ЦСКА? Но Тихонов, наверное, нет», — сказал бывший футболист и тренер «Спартака».
По словам Тихонова, «это не антагонизм к ЦСКА, это у тебя внутри». «Люди остаются без работы и все равно у них есть определенный тормоз, что они не могут делать. Это как заповедь», — отметил Тихонов.
В четверг Тихонову исполнилось 55 лет.
Тихонов играл за «красно-белых» в 1992—2000 годах, а также в 2011-м. В качестве тренера он входил в штаб «Спартака», «Крыльев Советов» и «Краснодара», в 2024-м вернулся главным тренером в красноярский «Енисей».