Андрей Тихонов фразой «это как заповедь» исключил работу в ЦСКА

«Допустим, (Валерий) Карпин играл в “Спартаке”, но я не думаю, что он пойдет, если его позовут, в ЦСКА, хотя все может быть — он же пошел в “Ростов”, он же пошел в “Динамо”, то есть люди сами выбирают свой путь. Почему Карпин не может поработать в ЦСКА? Но Тихонов, наверное, нет», — сказал бывший футболист и тренер «Спартака».