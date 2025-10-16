Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.85
П2
2.18
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.87
П2
2.21
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.76
П2
5.07
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бавария
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.12
X
8.60
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.20
X
10.50
П2
20.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.78
П2
5.10
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.90
П2
1.97
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
1.50
X
6.07
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Славия Пр
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
8.00
X
6.28
П2
1.42

Романцев: «Не имею никакого отношения к “Пари НН”. Я никогда не был советником клуба»

Бывший главный тренер «Спартака», 9 раз приводивший красно-белых к чемпионскому званию, опроверг, что когда-либо был советником клуба в «Пари НН».

Источник: Sport24

— Вы были и остаетесь советником в «Пари НН»?

— Никогда им не был. Я приезжал общаться с губернатором и со спартаковскими болельщиками. Кто-то пишет. Если это кому-то приятно, то мне все равно. Ради бога. Я с уважением и симпатией отношусь к команде «Пари НН». У нас хорошие отношения с губернатором. Во-вторых, там работали Юран и Ананко. А так, я никакого отношения к «Пари НН» не имею. Не знаю, что сейчас происходит с командой. Я не знаю Шпилевского, — приводит слова Романцева «Чемпионат».

Впервые о сотрудничестве Романцева с «Пари НН» стало известно в конце 2023 года. Тогда же Давид Мелик-Гусейнов, который на тот момент занимал должность генерального директора нижегородцев, сообщил, что прославленный специалист станет советником клуба.