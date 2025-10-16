«Спартак» упустил суперзвезду РПЛ из-за жадности: он бы мог закрыть проблемную позицию

Последний месяц вратаря «Спартака» Александра Максименко активно критикуют. Хотя он не совершает грубых ошибок, несколько раз не выручил. А после пропущенного первого гола в дерби с ЦСКА все вновь заговорили о слабости Максименко в игре на выходах.
Максименко — один из худших вратарей сезона. Лидирует вратарь «Балтики»
Последние сезоны Максименко, согласно статистике, стабильно входил в топ-3 голкиперов РПЛ. Но в этом сезоне по проценту отбитых ударов плетется почти в самом конце — всего 60%. Лидером же по этому показателю стал 25-летний Максим Бориско, вышедший в РПЛ вместе с «Балтикой» (83%). Он же вместе с Агкацевым возглавляет топ вратарей по количеству сухих матчей в этом сезоне (6).
Уверенная игра Бориско не случайна: он играл в молодежной сборной России, считался одним из лучших вратарей ФНЛ, но слишком задержался в низшем дивизионе. Бориско пришел в «Балтику» в 2019-м, а уже в 2021-м мог оказаться в «Спартаке». Красно-белые всерьез заинтересовались Бориско после успеха на квалификации на чемпионат Европы: он сыграл пять матчей за молодежную сборную России, в которых не пропустил ни одного гола.
Тогда в воротах «Спартака» уже стоял Максименко, с которым активно боролся за место в составе Александр Селихов. Бориско рассматривали в роли третьего вратаря, поэтому сэкономили: цена в 20 млн рублей отступных показалась «Спартаку» завышенной, а сбить стоимость не удалось. В итоге Бориско остался в «Балтике», с которой дважды вышел в РПЛ.
«Да, у нас были переговоры. Когда Бориско вызывался активно в сборную, блестяще себя проявлял в матчах, был интерес от “Спартака”, но тогда мы немного не договорились по цене. Я повторюсь, у нас есть концепция, мы ценим свою работу и время, мы многое даем футболистам, у нас создаются все условия для их развития.
Мы не хотим, чтобы эта работа уходила впустую. Как я говорил, не хочется просто так отдавать тех, в кого вложены все силы. Рынок можно выстроить, но в этом вопросе должна быть четкая позиция у всех клубов Первой лиги«, — признался бывший генеральный директор “Балтики” Кирилл Волженкин.
Бориско может усилить вратарскую позицию «Спартака». Но купить его будет непросто
В этом сезоне Бориско — лучший вратарь РПЛ и показывает элитную статистику. Это видно по проценту отбитых ударов за матч: в отличие от спартаковцев Максименко (60%) и Помазуна (64%), Бориско парирует 83% ударов. Это лучший показатель в лиге, а уверенная игра Бориско стала одним из факторов сенсационного успеха «Балтики» Талалаева. «Я считаю, что у нас один из лучших вратарей в стране. Все остальное пусть решают тренеры сборной», — сказал Талалаев в начале октября после победы над махачкалинским «Динамо».
Бориско созрел для перехода на новый уровень — в январе 2025-го признал, что был бы не против перейти в «Спартак»: «Да, действительно был интерес. Но сейчас все вопросы лучше адресовать моему агенту. Почему тогда не удалось перейти? Не могу ответить на этот вопрос. Тогда я работал с другим агентом. Он мне просто сказал, что что-то там не срослось. Очень приятно, когда тобой интересуются такие большие клубы, как “Спартак”. Если я тогда не перешел, значит, еще был не готов».
Бориско проводит мощный сезон, а в сентябре его признали лучшим игроком «Балтики» месяца. Но купить его «Спартаку» будет не так просто — сообщается, что вратарем интересуются «Зенит», «Динамо» и не только. Хотя усилить вратарскую позицию «Спартаку» не мешает: Максименко проводит худший за долгое время сезон, а Помазун редкими шансами пока не воспользовался.
И пока Максименко в дерби с ЦСКА пропускает три мяча, не выручая, Бориско против армейцев провел один из лучших матчей в карьере. До последних минут он выручал «Балтику», пропустив обидный гол лишь в компенсированное время.
И с каждым таким матчем верится, что это не кураж, а реальный уровень Бориско, который просто слишком долго оставался в тени.
Денис Лебеденко