Главный тренер «Зенита» Семак назвал оптимальный формат лимита на легионеров в РПЛ

— Какой для вас идеальный формат лимита?
— Нужно ставить вопрос: какие цели и задачи мы хотим решать? Если количество россиян, одно дело, но если качество всей РПЛ, это совсем другой вопрос. Чем больше качественных футболистов, тем наш чемпионат будет сильнее. Здесь вопрос приоритетов.
— Полная отмена лимита — лучший из вариантов?
— Не согласен. Прекрасно, если эти сильные футболисты будут русскими.
— То есть, нынешний лимит оптимален?
— Да, это нормальный лимит, который позволяет нам быть конкурентоспособными. Рано или поздно нас допустят, а чемпионат у нас сейчас хороший, зрители собираются, — сказал Семак в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.
Минспорт России предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Сейчас клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 легионеров и выпускать на поле 8 из них.